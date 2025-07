A madarakért is alkot a kerámiaművész, új otthont adott a fecskéknek – galériával

A Kiskunhalason élő fecskéket is mentő kerámiaművész különösen a pipacs témájú munkáiról, valamint az utóbbi években a kézzel készített műfecskefészkeiről ismert, amelyeket a koronavírus-járvány idején kezdett el készíteni, hogy segítse a fecskék letelepedését.

A Kiskunhalason élő fecskéket is mentő kerámiaművész különösen a pipacs témájú munkáiról ismert

Fotó: Pozsgai Ákos

Tehetséggondozással is foglalkozik a kerámiaművész

S. Császár Anna több mint 30 éve dolgozik agyaggal, első önálló kiállítását 1997-ben tartották Kiskunhalason. Azóta munkáit itthon és külföldön is számos helyen kiállította. Korábbi kiállításai közé tartozott Miből lesz a cserebogár? című tárlata, amelyen tanítványai munkáit is bemutatta. Legutóbb, a Múzeumok Éjszakáján nyílt új kiállítása a Thorma János Múzeumban, ahol a korábban készült alkotások mellett egészen friss kerámiákat is bemutatott. Alkotásai meg is vásárolhatók a múzeumban.

Munkásságára jellemző a szívét, lelkét, szépérzékét az agyagba formázza. Művészeti tevékenységein túl Császár Anna tehetséggondozással is foglalkozik művészeti workshopokon és nyári táborokban, különösen gyerekeknek, amelyeket a kiskunhalasi Végh-kúriában tartanak, ahol nagy sikerrel oktatja a kerámia készítés alapjait.

Újra otthonra találtak a fecskék

Jelentős figyelmet kapott a fogyatkozó fecskepopuláció megsegítésére létrehozott és forgalmazott műfészkek létrehozásával és terjesztésével, kifejezetten a füsti fecskék és a házi fecskék számára szabva azokat. Ezek a fagyálló, samottos agyagból készült műfészkek nagy sikert arattak, és hozzájárultak ahhoz, hogy a fecskék ismét otthonra találjanak a házak ereszei alatt. Fontosnak tartja, hogy a fészkek csak félig készüljenek el, hogy a madarak hozzáépíthessék saját fészküket, figyelembe véve a molnár- és füsti fecskék eltérő fészkelési szokásait. Jelentős figyelmet kapott a fogyatkozó fecskepopuláció megsegítésére létrehozott és forgalmazott műfészkek megépítésével és terjesztésével, kifejezetten a füsti fecskék és a házi fecskék számára szabva azokat.

A keramikus alkotásai széles körben ismertek, beleértve a díszítő elemeket, plaketteket és funkcionális tárgyakat. Különösen népszerűek az általa készített, kültéri felhasználásra szánt, fagyálló fecskefészkek, amelyek hozzájárulnak a fecskék letelepedéséhez és védelméhez.