Így válhat a kötelező olvasmány szerethetővé még a nyári szünetben

A házi olvasmány még ma is létezik, nem ment ki a divatból, csak átalakult a körítése. Az irodalomtanárok gyakran év közben olvastatják el. A szorgalmas diákok azonban előre dolgoznak a nyáron.

Kulcsár Marianna (jobbról) és Cser Gabriella (balról) tanárnők a kiváló diákokkal, akik közül többen már nyáron elolvassák a házi olvasmányt

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Házi olvasmány más megközelítésekkel

Kecskeméten, a Kertvárosi Általános Iskolában Kulcsár Marianna magyar nyelv és irodalom szakos tanárt, drámatanárt arról kérdeztük meg, hogyan tehető ma vonzóvá a gyerekek számára a kötelező olvasmány, ha ez egyáltalán lehetséges.

– Én nem szeretem a kötelező szót, így házi olvasmánynak nevezem. Tanév közben szoktam elolvastatni. Olvasónaplót is íratok, melyben a tartalom és a szereplők, helyszínek leírása mellett különleges és érdekes feladatok is megjelennek. Valójában projektként szerepeltetem őket. A jelenlegi osztályomnak elmondtam, hogy a 7. osztályban Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője lesz a házi olvasmány. Nem tettem kötelezővé az elolvasását a nyári szünetre, de javasoltam a regény beszerzését, sőt tanév végén jutalomkönyvként néhányan meg is kapták. Éppen azért, mert vannak olyan diákok, akik önszorgalomból el is olvassák a szünidő alatt – mondta Kulcsár Marianna tanárnő.

Interjú az amerikai elnökkel

A Szent Péter esernyője történet elsőre nem tűnik túl izgalmasnak 2025-ben egy kamasznak. Éppen ezért Kulcsár Marianna tanárnő különleges, a mai generáció számára is izgalmas feladatokat adott a diákjainak az olvasónapló elkészítéséhez.

Az első feladat az volt, hogy készítsenek képzeletbeli írásos interjút Theodore Roosevelt amerikai elnökkel a Szent Péter esernyője kapcsán. Az egykori elnöknek ugyanis tetszettek Mikszáth írásai. Különös kedvence ez a regény volt. Magyarországi látogatásakor meg kellett neki szervezni az íróval való találkozást, bár már akkor nem elnökként utazott hazánkba.

Facebook profil a házi olvasmány szereplőinek

A második feladat a közösségi médiához kapcsolódott. Így szólt: „Ha lett volna már Facebook… Milyen Facebook-oldalt képzelsz a szereplőknek, Bélyi Veronkának, Wibra Györgynek? Készítsd el a profilját!”

Interaktív vetélkedő a regény kapcsán

A harmadik feladat játékos. A fiataloknak Szent Péter esernyője témában 15 kérdésből álló játékos interaktív vetélkedőt kell készíteniük az osztálytársak számára, például a Legyen Ön is milliomos! mintájára a Learningapps-felület segítségével.