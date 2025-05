Kipróbálná, milyen lehetett az élet az Árpád-korban? Ne hagyja ki ezt a fesztivált!

Egyedülálló lehetőség várja május 10-én a látogatókat a bugaci Aranymonostorban, ahol nyitott ásatáson régészek mesélnek a feltárás alatt álló várárokról, sírokról és csontmaradványokról. Az ásatáson testközelből ismerhetik meg az érdeklődők a föld mélyén rejtőző múltat.

Az Aranymonostor ismét nagyszabású programmal készül

Fotó: Beküldött fotó

A földből előkerült kincsek az Aranymonostor Látogatóközpontban elevenednek meg. Világszenzációnak számító leletek – köztük a híres cseppes pohár, és lélegzetelállító limoges-i tűzzománc ötvösművek – mesélnek a középkor ragyogásáról – sorolta Kárpáti Rita.

Tőle azt is megtudtuk, hogy a múltat nemcsak nézhetik a vendégek, de alkothatják is. A tűz és fém ősi találkozásából született művészetvárban tűzzománc medál készítésére is lehetőség lesz Feketéné Papp Éva irányításával.

Az Aranymonostor harci bemutatók helyszíne is lesz

A történelmi fesztiválon kun harcosokkal is találkozhatnak a látogatók. A Tolnai-Turán, Kipcsak-Ölberi törzse a 13. századi keleti nomád hadikultúra hagyományait kelti életre korhű ruházatban és valósághű fegyverzettel. A csapat tagjai között van könnyűfegyveres íjász, elit nehézfegyveres harcos, és mindannyian a kipcsak-mongol világ harci mesterei – részletezte a látogatóközpont vezetője.

Látványos solymászbemutatót is lesz a fesztiválon

Fotó: Beküldött fotó

Ezen felül bemutatók és beszélgetések során megismerhetik a látogatók a szablya, a fokos, a lándzsa, a buzogány és a rettegett nomád íj működését. Ugyanakkor látványos solymászbemutatón fenséges madarak mutatják meg, milyen volt, amikor az ember és ragadozómadara egyként vadászott és élt.

Lesz még népijátszótér és körhinta és különleges szalmavár a gyereknek. Hagyományos ételek készülnek a múltidéző konyhán. Ugyanakkor táncház és koncertek teszik még emlékezetesebbé a napot – összegezte a fesztivál programjait Kárpáti Rita.