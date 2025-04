Székely-magyar nóták zengték be a Bajor Éttermet – galériával, videóval

Szombaton a nagy sikerű eseménynek Kecskeméten, a Bajor Étterem külső különterme adott helyet. A Kecskeméti Nótások Baráti Körének zenés műsorában a székely és magyar nóta mellett a népzene és a citera is szerepet kapott.

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A magyar kultúra kincse

A Kecskeméti Nótások Baráti Köre a vendégeik között köszönthette a székely barátaikat is. A több órás rendezvény nyitányaként Kovács János és Balázs Anikó nótaénekesek a közönséggel közösen énekelték el a székely és a magyar Himnuszt. Ezt követően dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő, majd Lévai Jánosné önkormányzati képviselő, tanácsnok mondott köszöntőt. Elhangzott: a magyar nóta a magyar kultúra kincse, mert a legőszintébb hangon szól a magyar ember öröméről, fájdalmáról szerelméről és sajnos az elmúlásról is. Lévai Jánosné megemlékezett Ferenc pápáról is.

Székely-magyar barátság

A rendezvény kapcsán Kovács János, a Kecskeméti Nótások Baráti Körének elnöke elmondta: ez a rendezvény jól reprezentálja a két nép barátságát, mely egyre szorosabb.

– Itthon és ott is éltetjük a magyar nótát. Most tavasszal 11 napot töltöttünk kint, akárhova mentünk, akármerre jártunk, mindenhol nagy szeretettel fogadtak minket. Bár a történelem szétszakította a két népet, de nemzetünk kultúrájának szerves része a zene, mely összekapcsol minket. Ez örök. A székely-magyar találkozóink mindig nagyon jó hangulatban telnek, a magyar és a székely nótaénekesek műsora után összepakoljuk a székeket, jön a vacsora és hajnalig mulatunk – jegyezte meg Kovács János.

A székely és magyar nóta sokban hasonlít egymásra

A székely vendégek részéről a Marosvásárhelyről érkező Szilágyi Sándor osztotta meg gondolatait.

– Mindig szeretettel jövünk, teszünk eleget a meghívásnak. Negyedik alkalommal hoztuk el otthonról a legszebb nótacsokrokat, a lelkünket, a lelkünk melegségét, tisztaságát. Ilyenkor mindig felidéződik bennem Wass Albertnek a gyönyörű gondolata: „Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból kivetkőződve tiszteljük önmagunkban az embert.” A magyar és a székely nóta között sok a hasonlóság. Ugyanaz a szív dobog, mind a székely emberben, mind az Anyaországban élő magyarban. A nóta az, ami összeköt bennünket, megerősíti az összetartozásunkat – tette hozzá Szilágyi Sándor.