New York egyik legmagasabb kilátójába is eljutottak a magyar hímes tojások – galériával

Megtudtuk, hogy a három magyar elismert tojásíró a New York-i székhelyű Tulipán Foundation meghívására tíz napott töltött az Amerikai Egyesült Államokban, ahol több helyszínen is tartottak tojásfestő foglalkozást. Így például New York-i Bohemian National Hall-ban, ahol Berkovics Emőke, Fekete Ildikó és Szelesné Kása Ilona magyar hímes tojások alkotásait egy kiállítás keretében is megismerhették az érdeklődők. A Millenium Brooklyn High School-ban pedig egy világ kulturális nap keretében tartottak tojásíró foglalkozást 50 középiskolás diáknak.

Magyar hímes tojások New Yorkban

Fotó: Beküldött fotó

A tojáshiány miatt fatojásra készültek a magyar hímes tojások

A három magyar művész részt vett továbbá a Massachusettsi Magyar Egyesület 13. Hagyományőrző Napján is, ahol a több mint 400 résztvevő megismerhette a magyar népzenét és néptáncot, kipróbálhatta a tojásfestést, a kosárfonást, a gyöngyfűzést, a mézeskalács-díszítést, és természetesen magyar ételeket és borokat is kóstolhattak.

Szelesné Kása Ilona azt is elmondta, hogy a madárinfluenza miatt nagyon nehéz most New York-ban tojást kapni, ezért fából készült tojásokra festettek. De így is nagy sikerrel sajátították el a diákok a magyar tojásírás hagyományát. A lakiteleki népi iparművész a tojásírás mellett növényi tojásfestést is bemutatta, népszerűsítve ezzel a Lakiteleki Színeskert növényi tintáit.