Nem sokan kávéznak így, festékként használja a népszerű feketét az építészmérnök

A tárlaton Orosziné Varga Zelma, a kamara kommunikációs vezetője köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta, hogy a kávé szinte életre kel a festményeken, szinte érezni az illatát, és Prém Szabolcs azáltal, hogy kávéval fest egy olyan világot mutat be, amelyet a klasszikus színekkel nem lehet. Ez a különlegessége a vármegyei iparkamara kecskeméti székházában látható kiállításnak.

Kávéval fest az építészmérnök, lenyűgöző képei népszerűek

Fotó: Barta Zsolt

Kávéval festeni türelemjáték

Dr. Szűcs Attila professzor is méltatta a képeket, megjegyezvén, hogy 102. alkalommal várja a művészet iránt érdeklődőket a BKMKIK. Ez a szám önmagában is tiszteletre méltó, a kisebb települések művelődési házai is büszkék lennének arra, ha ilyen sok alkotónak adtak már bemutatkozási lehetőséget. Mint fogalmazott, a kávéfestés aprólékos tevékenység, gyakran ugyanarra a vonalra kell visszatérnie a képzőművésznek és újrafestenie, hogy az adott színárnyalat megfelelő legyen.

Népszerűek az alkotások

Prém Szabolcs elmondta, hogy egy-egy alkotása 50-60 munkaórát igényel. Amikor először látott munkához, akkor azt sem tudta, hogyan folyik a kávéfesték, az milyen nyomot hagy, nem tűnik-e el a papírlapon. Mára ennek a technikáját jól ismeri, 25-30 rétegben viszi fel az anyagot a fehér lapra. Az érdekes alkotások nagyon sok kiállítóhely figyelmét felkeltették, így az utóbbi tíz évben Békéscsabán, Orosházán, Tatabányán, Hódmezővásárhelyen, Békéscsabán, Pécsett, Kecskeméten is kiállított. A tárlat május 8-ig tekinthető meg a kereskedelmi és iparkamara kecskeméti székházában.