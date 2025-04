Óriási siker kapujában a Hunyadi, már a Netflixen is tarol

A kecskeméti Bán Mór nagy sikerű regénysorozata alapján készült tízrészes széria a legendás hadvezér, Hunyadi János életét és harcait mutatja be. Idehaza a Hunyadi sorozat epizódonként nyolcszázezer és egymillió közötti nézettséget produkált. Akik azonban mégis lemaradtak volna róla, nem kell elkeseredniük: a Netflixen mind a tíz rész 16-os korhatár-besorolással, magyarul, illetve magyar és angol felirattal is elérhető.

Netflixen is nézhető a Hunyadi sorozat

Fotó: NFI

Bugaci kaszkadőrökkel dolgoztak a Hunyadi sorozatban

A nemzetközi koprodukcióban megvalósult grandiózus történelmi széria. A Hunyadi-sorozat több mint hatszáz színész és kaszkadőr részvételével készült, és korábban nagy sikerrel mutatták be a cannes-i televíziós fesztiválon. Nemrégiben Juhász László, a Juhász Team vezetője számolt be róla hírportálunknak, hogy a lovas jelenetekhez a bugaci fogathajtó világbajnok és fia, ifjabb Juhász László biztosították a kiképzett állatokat, a kaszkadőröket és a kellékeket. Mintegy kétszáz napon át forgattak, több mint száz lóval és mintegy százötven munkatárssal vettek részt a film elkészítésében.

Rendezői változat is elérhető

A magyar színészek mellett sok külföldi is játszik a Hunyadi sorozatban. A Netflixre fel is került a rendezői változat, vagyis az a verzió, ahol a szereplők a karakterüknek megfelelő nyelven szólalnak meg. A streaming-szolgáltató felületén Rise of the Raven (Holló felemelkedése) címmel fut a sorozat. Úgy tűnik, a széria a Netflixen is népszerű, már a Top 5 legnézettebb alkotás között van – írja az Origo.

Könyvként is tarol a Hunyadi

Az új könyv, mely a napokban jelent meg, a Hunyadi sorozat forgatókönyve alapján íródott. Érdekesség, hogy Bán János, azaz Bán Mór részt vett a Hunyadi-sorozat forgatókönyv-írásában is, akkor a 13 kötetet rövidítették le a sorozat 10 részére. Most pedig a lerövidített forgatókönyvből készült el az új kötet, amit szeretnek az olvasók.