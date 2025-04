Kiskunhalas Tegnap, 16:35

A magyar vidék szívverését örökítette meg, műve a pápa ajándéka lett – galériával

Bodor Miklós nemcsak művész volt, hanem krónikás is. Krónikása a Kiskunságnak, a tanyáknak, a paraszti életnek és annak a szellemiségnek, amely ma is bennünk él. Bodor Miklós alkotásai nem csupán szépek, mesélnek is – hangoztatta Bányai Gábor kormánybiztos, a festőművész születésének 100. évfordulója alkalmából a Thorma János Múzeumban rendezett emlékkiállítás megnyitóján.

Bodor Miklós 1925-ben született Nagykörűben. 1963-ban rajzszakon végzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Első önálló kiállítása is ebben az évben volt Kiskunfélegyházán, a Kiskun Múzeumban. Bodor Miklós festőművész kiállítása nyílt meg Kiskunhalason

Fotó: Pozsgai Ákos 1958-ban főleg ipari tanulókkal foglalkozott és 11 évig vezette a Holló László Képzőművészeti Szakkört. 1973-ig elsősorban festészettel foglalkozott, 1973-tól szinte csak rajzolt és megváltoztatta stílusát. Kidolgozta az egyenletes vastagságú, folyamatos vonallal rajzolás módszerét. 1980 körül lendületet kapott munkássága, megismerte feleségét, Szász Zsófiát, akivel a bugaci ősborókás szélén fekvő Móricgátra költözött. Itt a homokhátsági ősborókásban a fénnyel derített tájat kívánta megjeleníteni, a legapróbb részletektől a teljességig. Így jutott el a kék szamárkenyér szépségében megtestesülő szemléleti összegzéshez. Halasi csipkéket is tervezett Bodor Miklós 1984-ben Kiskunhalasra költözött, ekkortól halasi csipkéket is tervezett. 1987-ben a koronázási palást alapján megtervezte a „Szent István palástja” csipketerítőt, amely varrott formában a következő évben BNV díjat nyert, amelyet II. János Pál pápa kapott ajándékba. A rendszerváltást követően 1992 júniusában Kámba költözött, pár kilométerre a Jeli arborétumtól. Pasztell-és olajképek festésére állt át. A 2000-es években ismét grafikákat készített, szintézisbe vonva a pasztellképek színeit és a tónusrajz technikai megoldásait. Több ezer grafikát készített Bodor Miklós gazdag életműve háromezernél is több grafikát, többszáz olajfestményt és pasztellt foglal magába. Számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt. Munkái több hazai magán- és közgyűjteményben megtalálhatóak. Bodor Miklós 2010. július 18-án hunyt el. Felesége, Bodor Zsófia 2011-ben visszatért Kiskunhalasra, és a városnak adományozta a művész ezer alkotását, így Kiskunhalason már másfél ezer Bodor művet csodálhat meg a nagyközönség egy-egy kiállítás alkalmával. – Alkotásain minden vonal mögött ott van egy történet, egy emberi sors, egy eltűnt pillanat. Az ő művészete olyan, mint maga az Alföld: csendes, de mély. Nem hivalkodik, de aki figyelmesen szemléli, abban mély nyomot hagy. Kiskunhalas és a Homokhátság tájai nem csupán ihletforrásai voltak számára – otthona is volt ez a táj. Az utcák, a templomok, a régi házak nem csupán motívumok rajzain, hanem a közös emlékezet őrzői. Bodor Miklós nem festett díszeket, hanem megörökítette azt, ami a valóság legmélyebb rétegeiben rejlik: a magyar vidék lelkét – fogalmazott az emlékkiállítás megnyitóján Bányai Gábor kormánybiztos, a térség fideszes országgyűlési képviselője.

Bodor Miklós kiállítása Halason Fotók: Pozsgai Ákos

Felesége is részt vett a tárlatnyitón A tárlatnyitón részt vett V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, miniszterelnöki megbízott is, aki Bodor Miklóshoz és a kiállításon jelenlévő felesége, Zsófia asszonyhoz fűződő személyes barátságuk történetét, valamint a Kiskunhalashoz kötődő emlékeit idézte fel. Fülöp Róbert polgármester arról beszélt, hogy az önkormányzat bővíteni szeretné a kiállítóterek számát, a Thorma János Múzeum szomszédságában lévő Gyárfás-ház felújításával és átalakításával, ahol helyet kaphatnának a város művészeinek alkotásai. A kiállítás megnyitóján Szakál Aurél nyugalmazott múzeumigazgató mutatta be a Bodor Miklós festő-és grafikusművész emlékére megjelent Bodor 100 című kötetet, valamint Sári András művészettörténész, tárlatrendező mutatta be a vendégeknek a kiállítást.

