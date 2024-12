Népzene 1 órája

Fergeteges hangulatban ropták a táncot Tiszakécskén – galériával

Negyedik alkalommal rendeztek tánctalálkozót Tiszakécskén, ami egyúttal nemzetközi is volt, mert a határon túlról, Erdélyből is érkezett két együttes, hogy bemutassa tudását. Rajtuk kívül a környező településekről és távolabbról is érkeztek fellépők a tánctalálkozóra.

Ezúttal is az Arany János Művelődési Központ színházterme adott helyet a nagyszabású tánctalálkozónak, ami után táncházban szórakozhattak a néptánckedvelők. Sajnálatos dolog, hogy néhány együttes betegség miatt visszamondta a fellépését. Ettől függetlenül kitűnő csoportokat láthattak a néptánckedvelő nézők. Fergeteges hangulatban telt a tiszakécskei tánctalálkozó

Fotó: Szentirmay Tamás Negyedik alkalommal rendezték meg a tánctalálkozót A találkozót Aracs Eszter intézményvezető nyitotta meg, aki elmondta, hogy Tiszakécskén mindig fontos szerepet kapott a néptánc, és a népzene kultúrájának a fenntartása. Kiemelkedően fontos szerep jutott a néptánccsoportok mellett a citerazenekaroknak is. Éppen ezért örvendetes az, hogy sikerült a városban újraéleszteni a táncház- és a népzenei kultúrát. Ez már a negyedik alkalom, amikor a néptáncot járó együttesek bemutatkozhattak Tiszakécskén. Azt kívánta, hogy ez az este legyen azoké, akik hivatásuknak, hitvallásuknak vallják a népi kultúrát, és magas szinten űzik azt. Valamint azoké is, akik a népi kultúrában egyszerűen csak gyönyörködni szeretnének. Az együttesek fellépését Gulyás László vándormuzsikus konferálta, némi humorral kiegészítve. A találkozón először a határon túlról érkező Gyimesi Tánccsoport, majd pedig a Szilágybagosról érkező Dörömbölő Néptáncegyüttes lépett a színpadra, akik fergeteges táncot mutattak be, és amit hatalmas taps követett. Rajtuk kívül színpadra lépett még a Mecsek Táncegyüttes, a Kiskőrösi Néptáncegyüttes, a csongrádi Alföld Néptáncegyüttes, a helyi Kis-Tisza Néptáncegyüttes Tiszavirág, Mákvirág és Százszorszép csoportja, a kiskunfélegyházi Padkaporos Táncműhely, a Padkaporos Táncműhely Pitypang csoportja, a kecskeméti Kunság Táncegyüttes, valamint a Hírös Néptánctanoda Csutora csoportja. A kísérőzenét a Talléros zenekar adta.

Néptánctalálkozó Tiszakécskén Fotók: Szentirmay Tamás

A tánccsoportok bemutatkozása után szünet következett, majd pedig megkezdődött a táncház. A magyarországi táncházmozgalom ötvenkét éves. Több táncházmozgalommal foglalkozó tanulmányban olvasható, hogy 1972-ben a budapesti amatőr tánccsoportok által először saját szórakozásukra megszervezett, a fiatalok szélesebb köre felé nyitó népzenei és néptáncmegújulás révén, a falvak táncai és zenéje a városi szórakozás egyik fajtája lett. Mindeközben a mozgalom megmentette a felvakban kihalás előtt álló hagyományokat. A táncházban is a Talléros zenekar húzta a talpalávalót.