Németh József Pál galériaalapító köszöntőjében kiemelte, hogy Szabó György szobrászművész nagykőrösi születésű, és ugyan már nem ott él, még ma is ezer szállal kötődik a városhoz: az utcákat tereket járva lépten-nyomon találkozhatunk szobraival. Jelenleg országszerte 35 köztéri munka fűződik nevéhez.

Szabó György szobrászművész munkáiból nyílt kiállítás a Naphíd Galériában

Fotó: Horváth Péter

Kriskó János kulturális újságíró, televíziós műsorvezető megnyitó beszédében rámutatott, hogy Szabó György meditatív, filozofikus világlátása tükröződik munkáiban is.

A 2011-ben kapott Munkácsy-díj nem véletlen, hiszen hazánk meghatározó szobrászművészei közé tartozik, akik jelentősége messze túlmutat azon városok határán, ahol él és alkot. Kriskó János emlékeztetett, hogy a Képzőművészeti Főiskolán egy nagyon markáns mestere lett Somogyi József személyében. Szabó György pályája kezdetén figurális munkákat készített, ekkor fontos hatás volt számára Henry Moore szobrászművészete. Az ezredforduló táján élesnek tűnő váltás történt, amikor konstruktív irányba indult alkotásaival, de azokban is jelen van az elementáris humán tartalom, mint figurális műveiben – fejtette ki.

Szabó György szobrászművészt a lét nagy kérdései foglalkoztatják

Néhány évvel később, egy németországi tanulmányút hatására ötvözi a szerkezetest a humán figurális ábrázolással. Wehner Tibor művészettörténészt idézve Kriskó János elmondta, hogy a művész életében rendkívüli kettősségek feszülnek, melyek azonban mindig előreviszik munkásságát. – Szabó Györgyöt a belső konstrukciók érdeklik. Azok a belső mozgatók, melyek mindannyiunkat foglalkoztatnak, mondhatni a lét nagy kérdései, melyeket aztán számos módon képes kifejezni – mondta Kriskó János, aki kiemelte a művész vizuális nevelési munkásságát is. Ehhez kötődően alakította ki különleges éremművészeti formanyelvét, mellyel meg is újította a hazai éremművészetet. Munkásságát több nagydíjjal is elismerték.

Különleges technika

Kriskó János kiemelte, hogy alkotásai közül mindegyik megdolgoztatja a befogadó figyelmét, majd rámutatott a művész különleges alkotótechnikájára. A viaszveszejtéses technika olyan fémöntési eljárás, melynek során az égetett agyagköpenybe viaszból öntött és melegítéssel kiolvasztott modell helyét folyékony fémmel öntik ki. A megolvasztott rézhez ónt, cinket és ólmot adagolnak, hogy az így kapott vékonyan folyó fém a legfinomabb részleteket is kitöltse. Ez a módszer különösen aprólékos munkát feltételez.