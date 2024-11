A Sylvia című darab nagyszerű alakításokon keresztül mutatja be az életközepi válság természetrajzát, a valódi és igaz élet utáni vágyat, mindezt egy furcsa szerelmi háromszögbe ágyazva, melynek főszereplője Sylvia, a kutya, aki nő is. A darabot a Sylvia szerepét több mint kétszázszor eljátszó Eszenyi Enikő rendezte. Sylviát az első főszerepében lubickoló Venczli Zóra alakítja. Premier pénteken 19 órakor, a Ruszt József Stúdiószínházban.

A Sylvia című darab az életközépi válságról mesél

Fotó: Bús Csaba

A Sylvia című darab egy elgondolkodtató romantikus komédia

Mit tehet egy ötven körüli férfi New Yorkban, amikor a gyerekei már kirepültek a családi fészekből, amikor a munkája már egy cseppet sem érdekli, és a feleségét csak a saját szakmai karrierje foglalkoztatja? Nos, sok mindent. Például azt, hogy egy szép napon egy kutyát visz a közös otthonba. Mivel az ebet a színpadon egy csinos fiatal nő alakítja – aki gyengéd imádattal csüng a gazdin, ugyanakkor nem titkolt ellenszenvvel viseltetik a feleség iránt –, máris kialakul egy furcsa szerelmi háromszög. Majd egy sor mulatságos és megható bonyodalom után mindkét fél megtanul kompromisszumot kötni, és Sylvia, a csodás négylábú végérvényesen életük részévé válik.

A darabot az immár másodszor Kecskeméten rendező Eszenyi Enikő dirigálta, aki talán a legtöbbet tud a műről, hiszen több mint kétszázszor alakította Sylvia szerepét a Vígszínházban. Eszenyi Enikőnek elmondása szerint nem jelentett nehézséget rendezőként tekinteni a darabra, hiszen az elmúlt 25 évben nagyon sok olyan darabot rendezett, melyben korábban játszott is. A rendező szerint a kutya és az ember közötti kapcsolat rendkívül erős, amit saját élettapasztalata is megerősít, és ez megjelenik a színpadon. A komédia sajátossága, hogy a Sipos Imre által alakított Greg középkorú férfi, és a lelkiállapota okán többet is lát a kutyába, mint ami – így alakul ki egy komikus, de egyben megható végbe torkolló szerelmi háromszög.

Eszenyi Enikő méltatta a négy kiváló szereplő munkáját, akik hatalmas odaadással és szenvedéllyel végezték a feladatot.

Kiemelte, hogy a címszereplőt, Venczli Zórát a maga módján hagyta kibontakozni, és nem akarta ráerőltetni azt, hogy „Eszenyi Enikőt játssza” Sylvia szerepében.