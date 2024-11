– Dolgoztam már Sirkó Lászlóval, Pál Attilával, Bori Rékával, így ez természetesen könnyített a dolgomon. A tánctagozatot ugyancsak régóta figyelemmel kísérem, ki is emelném őket, hiszen nagy előnyére válik egy operettnek is, ha ilyen professzionális táncművészek vesznek részt benne, továbbá szintén kiemelném az énekkari művészeket, akik színészként és színpadi dinamikában is fantasztikusan teljesítenek. Nagyon élveztem tehát a közös munkát a kecskeméti társulattal, kellemes élmény volt visszatérni ide – mondta a Leányvásár rendezője.