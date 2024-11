Japánban is bemutatták már az alkotásait

Alkotásaival gyorsan népszerűvé vált, több önálló és társas kiállításon is bemutatkozott már. Az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság éves kiállításán pedig idén két alkotása közül az egyik különdíjat kapott. Sőt külföldön is megismerhette már a művészetet kedvelő közönség. Szerbiában és Japánban is több képét kiállították már.

A helyi alkotó közösség tagjaként három éve minden fontosabb Bács-Kiskun vármegyei rendezvényen részt veszt, bemutatja Félegyháza nevezetességeit. Ezeken az eseményeken Edith rendszeresen tart rajzos foglalkozásokat a gyerekeknek, amikre testvére Éva és a fia is mindig elkísérik és aktívan részt vesznek a munkában. Legutóbb a Hungarikum Fesztiválon voltak Kecskeméten, de jártak Hajóson, Nemesnádudvaron, Kunszentmiklóson, Szabadszálláson és Tiszakécskén is. Edith azt is elmondta, képeit szívesen ajánlja fel jótékony célokra. Így például a Tiszaalpári Alkotótábor állandó résztvevőjeként, a többi alkotóval együtt nyáron több képet is felajánlott átverésre három rászoruló család megsegítésére. Edith ugyanis azt a szellemiséget, az emberek szeretetét és tiszteletét szeretné továbbadni cselekedetei és képei által, amit néptanító édesapjától és édesanyjától kapott örökségbe.