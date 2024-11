A népművészeti hét keretében hétfőn délelőtt Kanalas János tiszaalpári kosárfonó, a népművészet mestere tartott nekik bemutatót. Tiszaalpáron nagy hagyománya volt a kosárfonásnak, még külön szövetkezet is működött a rendszerváltás előtt. Mára a helyiek közül már csak nagyon kevesen űzik ezt a régi mesterséget.

Kosárfonással ismerkedhettek a gyerekek Kanalas János segítségével

Fotó: Szentirmay Tamás

Kanalas János sok mindent alkotott már fűzfavesszőből, nemcsak kosarakat, bekötött boros és pálinkás üvegeket, tyúkültető kosarat, halászati eszközöket, de még gyaloghintót is. Közel harminc éve tanít kosárfonást, a műhelye most is nyitva áll a mesterség iránt érdeklődők számára. Hosszú ideig szervezte Tiszaalpáron az Országos Kosárfonó találkozót, több, mint húsz éve részt vesz a Mesterségek ünnepén a Budai Várban.

A gyerekek ki is próbálhatták a kosárfonást

A kiváló szakember meghívásával az óvoda vezetésének az volt célja, hogy megismertessék a gyerekeket a régi mesterséggel. Kanalas János, természetéből adódóan, nyugodtan magyarázott a gyerekeknek, és akik akarták, azok ki is próbálhatták egy kis ideig, természetesen a mester irányításával, hogyan is kell kosarat kötni.