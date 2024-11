Szemet gyönyörködtető, arisztokratikus art deco környezetben, Barnier szappangyáros villájában játszódik a Kecskeméti Nemzeti Színház új darabja, az Oscar, egy humoros történet, félreértésekkel, szerelmi háromszögekkel, eltitkolt gyermekekkel, táskák elcserélésével fűszerezve.

Az Oscar című vígjátékot mutatja be a Kecskeméti Nemzeti Színház

Fotó: Bús Csaba

A főhős, egy lánygyermekes családfő múltjából és jelenéből régen látott, vagy éppenséggel nem várt szereplők bukkannak fel, így egyetlen délelőtt kell ráébrednie arra, hogy a lánya terhes, egy alkalmazottja kirabolta, és ezeken az elhanyagolható csekélységeken kívül is számos egyéb bonyodalom forgatja fel jól felépített polgári életét. Bertrand Barnier sajnos nem tud jó és egyértelmű válaszokat adni a sors eme kihívásaira, az események fokozatosan fölé tornyosulnak és elnyomják, az egymást követő félreértés- és katasztrófasorozat pedig alaposan próbára teszi a szereplőket és a nézők rekeszizmait egyaránt.

Nem először rendez a Kecskeméti Nemzeti Színházban

Idén is megörvendezteti a publikumot rendezésével Besenczi Árpád, aki korábban A miniszter félrelépet, ezúttal pedig az Oscar komédiát dirigálja. Csakúgy, mint a tavalyi darab esetében, az Oscar darabhoz is sok szálon kötődik a rendező, hiszen játszotta korábban a komédiát, Pécsett és Zalaegerszegen is, utóbbi teátrumban rendezte is.