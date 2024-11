A Cifrapalota Pávás terme és annak környezete megtelt japán relikviákkal, melyet a 30 éves Kecskemét-Aomori Magyar-Japán Baráti Kör tagjai adtak össze. A kiállított tárgyak, fotók, dokumentumok ízelítőt adtak a két város együttműködésének történetéből.

Kecskemét-Aomori Baráti Kör jubileumi kiállítsa

30 év tükrében

Dr. Galuska László, a Kecskemét Aomori Magyar-Japán Baráti Kör elnöke köszöntötte a vendégeket. Elmondta: a kiállítás az elmúlt 30 év tárgyi emlékeiből, dokumentumaiból lett összeállítva, amelyek érdekes és hasznos betekintést nyújthatnak a magyar és japán település testvérvárosi kapcsolatába, Aomori gazdag és látványos kultúrájába. Mindezek mellett fotótárlat és japán gyerekek alkotásai is láthatók.

Kecskemét-Aomori kör elnökei

Dr. Galuska László köszönetet mondott elődeinek, a tagoknak, és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a baráti kör 30 éve működhet. A korábbi elnökök voltak: Csákvári János, dr. Kriston Vízi József, Király József, Kerényi József, dr. Mátyás Edit.

Fotókiállítás a japán utakról

A kör egyik alapítója, Straszer András fotóriporter aomori és környékének fényképeiből egy csodálatos tárlatot is megtekinthetett a közönség. Először még magánemberként kecskeméti barátja, Illés Attila meghívására ment ki Aomoriba 1987-ben. A vendéglátója később egyik ösztönzője is volt a kör megalapításának. Straszer András másik útja 1994-ben történt, akkor már a kör szervezésében. A képek a mindennapi életet mutatják be, valamint a környék gyönyörű tájait, és egy japán nagyszabású fesztivált. Sajnos a fotóriporter már nem él, de felesége, Méhesi Éva a kezdetektől aktív tag.

A nagykövet is gratulált

A kiállítás megnyitóján beszédet mondott Ono Hikariko asszony, Japán Magyarországra akkreditált nagykövete. Kiemelte: a két ország barátsága, diplomáciai kapcsolata 155 évre tekint vissza. Gratulált a 30 éves Kecskemét Aomori kapcsolathoz. Kecskemét különösen kedves számára, hiszen a történelmi városban született a nagy zeneszerző Kodály Zoltán. Külön öröm a számára, hogy Kecskeméten létrejött a Hakkoda Dojo és az Aomori Park, melyek kialakításában nagy szerepet kapott Király József, a baráti kör tiszteletbeli elnöke. Munkásságáért a japán kormány rangos érdemrendet is adományozott.