Ismeretterjesztő kisfilmekkel népszerűsítik Bács-Kiskun értékeit – galériával

Újabb három összeállítással tízre emelkedett a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület Bács-Kiskun vármegye értékeit népszerűsítő filmjeinek száma. Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült ismeretterjesztő kisfilmek ezúttal is egy-egy kvízbe ágyazva jutnak el a vármegye oktatási intézményeibe. A három új film egyike, mely a Magyar népmesék rajzfilmsorozatot mutatja be, a november 13. és 15. között zajló XXIII. Lakiteleki Filmszemle versenyprogramjába is bekerült.

Immár tíz ismeretterjesztő kisfilmen mutatják be a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület tagjai Bács-Kiskun kulturális értékeit. Szász Angéla felelős szerkesztő, a projekt koordinátora portálunknak elmondta, hogy a pályázó egyesület tagjai mindannyian vallják: a hungarikumokat védeni, őrizni szükséges. A szervezet vezetése ugyanakkor fontosnak tartja a nemzeti értékek ápolása és a nemzeti tudat erősítése érdekében a népszerűsítésüket is. Így, folytatva a megkezdett sorozatot, az Agrárminisztérium a nemzeti értékek és hungarikumok megismertetését, illetve népszerűsítését célzó pályázatának köszönhetően a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület ezúttal három kisfilm elkészítésére nyert támogatást – fogalmazott Szász Angéla. Ismeretterjesztő kisfilmekkel népszerűsítik Bács-Kiskun értékeit

Fotó: Beküldött fotó A szervezet és négy fős alkotói csapata ezúttal a Magyar népmesék rajzfilmsorozat, a Kodály-koncepció, valamint Kecskemét szecessziós városmagjának bemutatását vállalta. Kodály koncepcióját is bemutatja az ismeretterjesztő kisfilm – A Kodály-koncepciót bemutató ismeretterjesztő kisfilm kerettörténetét a különböző korosztályok zenei nevelése adja, a Ringató-foglalkozásoktól a nemzetközi, felnőtteket is oktató Kodály-szemináriumokig. Az epizódszerű kitekintésekből pedig szépen kirajzolódik, hogy az egyes szakemberek és pedagógusok, hogyan értelmezik a Kodály-koncepciót, de az is kiderül, hogyan ápolják Kecskeméten a kodályi örökséget. Betekintést nyerhetünk továbbá a zeneszerző nevét viselő nagymúltú iskola és intézet életébe is – mondta a projektkoordinátor. A Magyar népmesék nem maradhat ki értékeink közül – A másik kisfilm a Magyar népmesék rajzfilmsorozatról ad áttekintést. Az összeállításon végig vonuló szál bemutatja, hogyan változott a rajzfilmkészítés folyamata az idők során, mennyire népszerű a nyolc évadot megélt sorozat, és hogy lesz-e folytatása a nagysikerű Magyar népmeséknek. A mellékszálakból pedig kiderül, hogy az óvodások és a kisiskolások miért szeretik a népmeséket és mennyire ismerik a rajzfilmsorozatot – fejtette ki Szász Angéla. Kecskemét szecessziós városmagja is egyedülálló érték A Kecskemét szecessziós városmagját bemutató ismeretterjesztő kisfilm kerettörténetében egy tanárnő beszélget a diákjaival, akiknek tanulmányi sétát szervezett. Hogy felkeltse az érdeklődésüket, egy-egy érdekességet is megoszt a helyszínekről. A fiatalok egy művészettörténésszel körbejárva az egyes épületeket, megismerik azok múltját és jelenét, miközben az is kiderül, milyen ismertetőjegyei vannak a szecessziónak.

Angol felirattal is ellátták a filmeket Az angol felirattal is ellátott, nagyjából 20-30 perces ismeretterjesztő kisfilmek mindegyike egy-egy interjúfüzér, nincs bennük narráció, így minden információ a megszólalók közvetítésével derül ki, ugyanakkor minden filmben fontos szerep jut a gyermekeknek, fiataloknak – hangsúlyozta Szász Angéla. Négyfős csapat munkája a sorozat A videókat egy négyfős csapat készítette, és az alapötlet koncepcióvá érlelése, csakúgy, mint a megvalósítás, közös munka eredménye - mondta Szász Angéla, akinek nevéhez fűződnek a témaötletek. Az interjúkat Gál Orsolya, a felvételeket Fekete Péter Pál operatőr készítette, míg az utómunkáért és az arculatért Osztró Gábor felelt. A csapat nem törekedett minden egyes apró részlet, tudnivaló átadására az egyes hungarikumok, nemzeti értékek kapcsán, inkább figyelem- és impressziókeltő célzattal készültek a munkák. A filmek zárásaként általában arra fókuszáltak, hogy örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit hogyan őrzik napjainkban.

Az iskolákba is eljutnak a filmek Szász Angéla elmondta, hogy valamennyi film egy-egy kvízbe ágyazva jut el a vármegye általános és középiskoláiba. A fiataloknak a videót megelőzően a hungarikumokra általánosságban jellemző kérdésekre, míg a filmet megnézve az adott nemzeti értékre vonatkozó felvetésekre kell kiválasztaniuk a megfelelő választ a felsorolt lehetőségek közül.