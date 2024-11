Irodalmi Kávéház vetélkedőt rendeztek a Szent László Általános Művelődési Központban, ami már 2016 óta hirdeti és népszerűsíti az irodalmat, különösen a Biblia tanításait. Az esemény különlegessége, hogy idén már több megyéből, az ország különböző katolikus intézményeiből érkeztek lelkes diákok és pedagógusok. Deszecsárné Kubatovics Gyöngyi, a Szent László ÁMK pedagógusa elmondta, hogy a vetélkedőt évről évre nagy várakozás övezi: – Már 2016 óta rendezzük meg ezt az eseményt, és mindig nagy öröm látni a visszatérő arcokat.

Az Irodalmi Kávéház programot a Szent László Napok keretében rendezték meg

Fotó: Márton Anna

Az Irodalmi Kávéház vetélkedőn nem csak a lexikális tudás a lényeg

– Az idei év különösen emlékezetes, hiszen az ország több katolikus intézményéből is érkeztek résztvevők, ezzel még színesebbé téve a versenyt. A vetélkedő különlegessége, hogy nem csupán a lexikális tudásra épít, hanem a kreativitást és a játékosságot is előtérbe helyezi. A versenyzőknek különböző feladatokat kellett megoldaniuk, amelyek mind a Bibliához kapcsolódtak, de azt modern, újszerű köntösben mutatták be – fogalmazott Deszecsárné Kubatovics Gyöngyi.

Jézus csodatételeit modern adaptációban mutatták be

Nagyné Kocsis Ibolya szaktanár elárulta, hogy idén az előzetes feladatok között szerepelt például Jézus csodatételeinek modern adaptációja kisfilm vagy animáció formájában, de a helyszínen improvizációs drámajátékok, keresztrejtvények és puzzle-feladványok is megmozgatták a résztvevőket. – A cél az, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg mélyebben a bibliai történetekkel, és közben a kreativitásuk is kibontakozzon– hangsúlyozta Nagyné Kocsis Ibolya. Az esemény egyik rendszeres résztvevője, Makkai Katalin, a Szent László ÁMK Lukin László ének-zenei tagozatos iskolájának tanárnője is kiemelte a verseny népszerűségét. – Évek óta négy diákunkkal veszünk részt a vetélkedőn. A gyerekek mindig nagyon lelkesek, mert a feladatok változatosak, és minden alkalommal valami újat tanulhatnak – mondta a tanárnő.