A tárlat megnyitójáról dr. Bari Bernadett polgármester közösségi oldalán is beszámolt, méltatta a kiállítást.

A kiállítás még a november 18-ai héten még megtekinthető a Turisztikai Központ nyitvatartási idejében.

Újabb háttérinformációkról mesél majd Bede Ágnes

Bede Ágnes a nagy érdeklődésnek eleget téve, péntek délután fél kettőtől vár minden érdeklődőt Fehérváry Andrea társaságában a Turisztikai Központban, a fotók mentén további háttér-információval ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

Fehérváry Andrea hasonló helyeken járt Indiában, ami két könyv megírására is inspirálta. Az IN -DIA -DAL és IN -DA -LIA című könyveit korábban az Ady Endre Könyvtárban mutatta be.