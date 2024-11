A korábban textilkereskedőként tevékenykedő Cser Györgyinek hamar az érdeklődési körébe kerültek a népi viseletek. A Hagyományok Háza által szervezett Népi kismesterségek tanfolyamot elvégezve oklevelet szerzett és elsajátította a különböző népi eszközök, használati tárgyak készítését, valamint a rég feledésbe merült eljárásokat. Tagja a Dél-Budai térség legaktívabb népi tárgykultúrával foglalkozó szervezetének az Iharos Egyesületnek. Később Cser Györgyi viseletkészítő képzést is elvégezte.

Cser Györgyi viseletkészítő ruháit próbálhatták fel az iskolások

Sok tájegység ruháit dolgozta már fel Cser Györgyi viseletkészítő

Számos egyéni megrendelésre készít öltözeteket, de sorra megkeresik a különböző néptánccsoportok belföldről és külföldről egyaránt. Tárgyalkotó munkája azért jelentős, mert alkotásait komoly kutatómunka előzi meg. Szívesen gyűjt idős emberektől, hagyatékokból, vagy akár múzeumból. Apró részleteiben is hűen adja vissza az adott tájegység népviseletét. Számos tájegység viseletét dolgozta már föl a Dél-Alföldtől, Kalotaszegtől, Mezőségtől, Szatmártól Gömörön át a Mezőföldig. Neves viseletkészítő mestere az erdélyi Nagy Székely Katalin volt. Györgyi viseletkészítő tudását szakmai konferenciákon, a Hagyományok Háza viseletkészítő képzésein is bővíti, így tartva kapcsolatot a kollégáival. Munkáit számos kiállításon sikerrel mutatta már meg a nagyközönségnek.

Védjeggyel ellátott viseletek

– Kedvenc kutatási területem a már feledésbe merült és csak töredékeiben felelhető viseletek megtalálása és azokból az egykori viselet rekonstruálása. Ilyen sikeres rekonstrukció volt a Márianosztrai különleges menyasszonyi viselet. Viszonylag hamar, a viseletelhagyó dömsödiek viseletét is sikerült fénykép-töredékek és a még megtalálható adatközlők segítségével újraalkotnom, amit meg is lehet tekinteni a mostani kiállításon. A dömsödi viseleteim védjeggyel ellátott hagyományos népművészeti remek, zsűriszámot kaptak. Ahhoz, hogy igazán hiteles ruhái legyenek, fontos a még elérhető beszerzési források ismerete, ezért szerte a Kárpát-medencéből szerzem be a különböző textileket, kiegészítőket és díszítő elemeket – vallott magáról szakmai önéletrajzában a dömsödi viseletkészítő.