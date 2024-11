Ismét bebizonyosodott, hogy nemcsak kiváló régészek és muzeológusok dolgoznak a Kecskeméti Katona József Múzeumban, de eredményeiket is képesek érdekfeszítő formában a nagyközönség elé tárni. Ez bizonyítja a Cifrapalotában nyílt legújabb kiállítás, ami káprázatos módon avat be az avarok életébe.

A lenyűgöző tárlaton az avarok Duna–Tisza közi, 6–9. századi története és élete elevenedik meg

Fotó: Horváth Péter

Az avarok több mint tucatnyi temetkezési helye mellett bemutatják a Mercedes-gyár építése során napvilágot látott településrendszert is, ami az eddigi legnagyobb méretű a feltárt avar kori települések között. A gazdag leletanyagot nagyszámú hiteles rekonstrukció teszi közérthetővé. A kiállításban a legfrissebb antropológiai és genetikai kutatások is helyet kapnak, bemutatva az egykor itt élt emberek származását, életmódját, rokonsági szerveződését és betegségeit. A tárlatot gazdag múzeumpedagógiai szekció egészíti ki, mely számos élménnyel és ismerettel gyarapítja a korszakról a fiatalabb múzeumlátogató korosztályokat is.

Dr. Wilhelm Gábor, a Régészeti Osztály vezetője, a kiállítás egyik kurátora portálunknak elmondta: az elmúlt bő másfél év régészeti munkálataiból az avarok temetőit és egy települését mutatja be a tárlat.

Avarok temetkezési helyeit tárták fel Bács-Kiskunban is

A kiállítás több modulra épül. Bemutatják az avarok történelmét, illetve a legnagyobb avart, a kunbábonyi kagánt, teljes eredeti koponyájával, illetve a legszebb két leletével, majd két régebbi temető modern archeogenetikai eredményet láthatja a közönség. Utóbbiban a leletanyagot, illetve a családfákat állították ki. A következő két teremben az elmúlt 10 évben a Duna–Tisza közén feltárt avar kori temetőket mutatják be Kelebiától Soltvadkerten át, Szalkszentmártonon keresztül Tabdiig. A negyedik terembe belépve az avarok települése jelenik meg, ami része a Mercedes-gyár, illetve a környékén található hatalmas avar település komplexumnak. Wilhelm Gábor elmondta, hogy ez a világ legnagyobb területen megkutatott avar települése. Ezt egy természettudományos szekció zárja le, ahol a temetői leleteken végzett embertani, illetve genetikai vizsgálatoknak a bemutatása történik meg, melyet megkoronáz egy szentkirályi, M44-es úton talált kettős sír in situ bemutatása.