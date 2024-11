– Ennek egyik előfeltétele a nyitottság és a kapcsolatépítés. Nyitottság például az új generáció tagjai felé. Amint ezen a kiállításon is látható az utánunk jövő még nálunk is fiatalabb alkotók egyre markánsabban formálják a közösség arculatát – mondta a KKK elnöke, hozzátéve, hogy a művésztelepekkel is szoros kapcsolatot ápolnak. Nagybányaival kezdődött, közel tizenöt éve és azóta is tart, majd folytatódott a Magyar Művészeti Akadémia kecskeméti munkacsoportjának képzőművészeivel, a Szolnoki Művésztelep alkotóival, most pedig a Kecskeméti Művésztelep, pontosabban a Petőfi Kulturális Ügynökség Kecskeméti Alkotóházában dolgozó művészek munkáját próbálják bevonni a város művészeti életébe.

A megnyitón Balanyi Károly egyesével méltatta a kiállítókat.

A tárlat december 20-ig látogatható a Hírös Agóra nyitvatartási idejében.