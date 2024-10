A napokban megtartott irodalmi körben két témával foglalkoztak az Otthon Kávézó teázó részén. A nagyobb hangsúlyt Vámos Tibor fiatal költő munkássága kapta, akivel Kökény Éva költőnő beszélgetett.

A képen balról-jobbra: Papp Ferenc, a Verselők irodalmi kör vezetője, Kökény Éva költőnő és Vámos Tibor fiatal költő a Verselők Irodalmi Kör legutóbbi találkozóján

Fotó: Beküldött fotó

Papp Ferenc, a Verselők irodalmi kör vezetője visszatekintve összegezte a minap a találkozót. – Nagyon örülök, hogy ilyen gyorsan jó híre ment a Verselőknek. Több új résztvevőnk is volt. Már most szervezés alatt áll a novemberi találkozó, melynek központi témája a kecskeméti Buda Ferenc Kossuth-díjas költő születésnapja és munkássága lesz, valamint Radnóti Miklós versei. Nagyon várjuk már november 17-én az újabb irodalmi délutánt, mely továbbra is nyitott mindenki előtt.