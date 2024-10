A MÚOSZ legrégebben működő szakosztályának feladata bemutatni a vidéki turizmus lehetőségeit, nem csak a külföldieknek, hanem a belföldiek részére is – mondta el dr. Elek Lenke, a szakosztály elnöke és a MÚOSZ elnökségi tagja. Ennek érdekében törekednek arra, hogy az ország legeldugottabb szegleteitől a nagyvárosokig megismertessék a nagyközönséggel a turisztikai vonzerővel bíró célpontokat. Tevékenységünk célja, hogy a magyarok ne csak az ország közismert és nagy számban látogatott helyeit vegyék úticélként számításba, hanem felfedezzék a vidék értékeit is. Emellett a nagyobb rendezvények, fesztiválok helyszíneire is elutaznak, hetekkel a megrendezés előtt annak érdekében, hogy időben felhívják az olvasók figyelmét az eseményre. Az ismertebb helyeken járva is hangsúlyt fektetnek arra, hogy felfedezzenek és bemutassanak kevésbé közismert látnivalókat és turisztikai értékeket, sokszor rámutatva a főszezonon kívüli specialitásokra.

Az Alföld turisztikai értékeit mutatja be az újságíró-szövetség

Fotó: Horváth Péter

Elek Lenke rámutatott, hogy az Alföldre egyre nagyobb figyelmet fordítanak, mert olyan turisztikai fejlesztések történtek az elmúlt 25 évben, melyek megérdemlik, hogy részletesebben foglalkozzanak velük. Mint fogalmazott, Lajosmizse különleges hely, s benne az egész Alföld egyik legpatinásabb étterme és turisztikai célpontja a Tanyacsárda – hangsúlyozta a szakosztály elnöke, hozzátéve, hogy a városban is jelentős fejlesztések zajlottak az elmúlt évtizedekben, amit szeretnének megmutatni az olvasóknak, csakúgy, mint a város és az étterem kapcsolatát.

Garaczi János, a Tanyacsárda tulajdonosa elmondta, hogy az 50 éves étterem országosan ismert célpont a hagyományos, magyaros ételeket kedvelő vendégek körében. Vendégeik nem csak a gasztronómiai élmény miatt térnek be és vissza hozzájuk, akár még több száz kilométerről is, hanem a vendégszeretet, és magyar ételek iránti elkötelezettség miatt is – hangsúlyozta a 60 éve a pályán lévő Garaczi János.

Az eseményen részt vett Basky András, Lajosmizse korábbi polgármestere is.