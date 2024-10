Az eseményen részt vett Dubravka Šekoranja, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja, dr. Bari Bernadett, Baja polgármestere, Markó Sotlar, a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetségének megbízott minisztere, Pavel Toplac művészettörténész, a kiállítás egyik kurátora, Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere. A szentgotthárdi művésztelep kiállítási anyagát a Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Lendvai Galéria Múzeum hozták létre.

A szentgotthárdi művésztelepen készült alkotások láthatók a bajai kiállításon

Fotó: Márton Anna

A szentgotthárdi művésztelep és Baja viszonyát fontos kapocs alapozza meg

Dr. Bari Bernadett köszöntőjében hangsúlyozta: Szentgotthárd és Baja között évszázados kapocs van, aki nem más, mint Belosics Bálint. Rédicsen született a szlovén határ mentén 1867-ben és Baján halt meg 1916-ban. Bellosics Bálint etnográfus, pedagógus volt, a Bajai Tanítóképző Főiskolán tanított és igazgatója is volt az intézménynek. Foglalkozott a szlovén néprajz feldolgozásával, valamint Hetés egyik első néprajzkutatója volt.

Amikor Bajára került, a nemzetiségek kultúráját kutatta. Több etnográfiai írása van az itt élő bunyevácokról és sokácokról, ezt tehát egy kapocs a két tájegység között – fogalmazott dr. Bari Bernadett. Hozzátette, hogy a kiállítás is hozzájárulhat a városok közötti további együttműködéshez.

– Az embereknek mindenkor nagy szüksége van a művészetekre, az alkotásra, hogy érzelmi és lelkiállapotuk felfrissüljön és megtisztuljon – jelentette ki városvezető. Végül köszönetet mondott Marczin István művészetszociológusnak és a Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ munkatársainak, hogy megszervezték Baján a szentgotthárdi művésztelep alkotásaiból a színvonalas kiállítást.

Huszár Gábor polgármester ifjúkori emlékeit is megosztotta a közönséggel

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere is köszöntőjében emlékeztetett a két város történelmi gyökereire, valamint saját ifjúkori emlékeit is megosztotta a jelenlévőkkel. – Ifjú, zsenge koromban sokszor megfordultam Baján a Körmendi csapat játékosaként, véres csatákat vívtunk a bajai oroszlánokkal. Később főiskolás koromban a szívem is ide húzott, egy csodálatosan szép tanító néni miatt. Jó szívvel jöttem önökhöz – mondta a polgármester.