Az elmúlt években nagyszerű színdarabokat álmodtak meg a Bolyai János Gimnázium diákszínjátszói Répási Angéla angol nyelvszakos tanárnő, drámapedagógus vezetésével. Korábban a Mamma Miát is feldolgozták, most műfajt váltottak, és egy Edda dalok ihlette rockdarabot fognak előadni három alkalommal, melynek kapcsán az Edda frontembere, Pataky Attila is üzent a kecskemétieknek, és a bolyais diákoknak.

Pataky Attila, az Edda Művek énekese.

Fotó: Bach Máté

A darab először október 5-én 18 órakor, majd október 6-án 15 és 19 órakor lesz látható a Hírös Agórában. A zárt körű főpróbát október 4-én tartják meg.

Pataky Attila elismeréssel szólt a diákokról és tanárokról

Az Álmodtam egy világot című musical kapcsán az Edda frontembere, Pataky Attila is üzent a kecskemétieknek, illetve a bolyais diákoknak, tanároknak. Videóüzenetében elmondta, jó másfél évvel ezelőtt kereste meg Hochmann Pál, aki több mint 40 éve rajongója az Eddának, hogy kétéves alkotómunkával megalkottak egy diákszíndarabot Edda-dalokkal, és engedélyezik-e, hogy ezt színpadra vigyék.

– Fél évvel ezelőtt eljutottunk egy próbára, ahol nagyon nagy meglepetés ért minket – mondta a videóüzenetében Pataky Attila. – Profi módon megalkotott és a gyerekek által színpadra vitt részleteket láthattunk a musicalből. A tanárok és a diákok olyan csodálatos lelkiséggel álltak ehhez az ügyhöz, hogy az országszerte példaértékű lehet. Egymásért, az Edda dalokért és a jövőbe vetett hitükért mindent megtettek azért, hogy kerek legyen ez a kör – zárta gondolatait a zenész.

A kétszer egyórás musical során 18 Edda dal fog felcsendülni, és a darabot 45 diákszínész adja elő.