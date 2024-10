Kecskemét 54 perce

Nagybányai festőművészek alkotásai láthatók a Wojtylában – galériával, videóval

Kecskemét kulturális életének egykori aranykorát idézik meg a most kiállított festmények a kecskeméti Wojtyla Barátság Központban. Szabó Sándor magángyűjtő jóvoltából a nagybányai festőművészek alkotásait mutatták be, köztük kettő olyat, melyet nagyközönség most láthatott először.

Sebestyén Hajnalka Sebestyén Hajnalka

A kerekegyházi Szabó Sándor vállalkozó, magángyűjtő Kecskeméten működteti a Lechner-ház Galériát. A gyűjtemény néhány darabját tekinthette meg a közönség kedden a népkonyhaként is működő Wojtyla központban. A nagybányai festőművészek a 20. század elején Kecskeméten alapították meg a nagybányai mintájára a kecskeméti művésztelepet. Nagybányai festőművészek alkotásai a Wojtylában

Fotó: Bús Csaba A közönség most láthatta először A kiállítás megnyitó ünnepségét a Hegedűs együttes népzenei műsora gazdagította, több dalt is előadtak. A Wojtyla részéről Farkas Pál köszöntötte a vendégeket, majd a gyűjtő, Szabó Sándor szólt az alkotásokról. Elmondta, egy éve a kecskeméti közönség már láthatott egy nagyobb összeállítást a nagybányai festőiskola művészeinek alkotásaiból. A Wojtylába néhány művész alkotásait hozta el, például Iványi-Grünwald Béla négy, Czigány Dezső négy, Perlrott Csaba Vilmos három művét. A kiállításon két olyan Czigány Dezső-festményt is megtekinthetett a közönség, melyet most először mutatott be. A szüleit ábrázoló portrék így a Wojtylában debütáltak. A Nagybányai festőművészek Kecskeméten A tárlaton prof. dr. Habil Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem dékánja, egyetemi tanár mondott beszédet, melyben felidézte Kecskemét kulturális életének egykori aranykorát, a Kecskeméti Művésztelep létrehozását. A 20. század elején Kada Elek polgármester jóvoltából érkeztek a városba a Nagybányai Művésztelep alkotói, hogy saját mintájukra létrehozzák a Kecskeméti Művésztelepet. Az alapítók alkotásai is láthatók a mostani tárlaton. A kulturális aranykor köszönhető volt a polgármester nyitottságának, az alkotóknak és a művészetet támogató polgároknak. A nagybányai festőiskola művészei később átadták a stafétát, az utókor művészei közül Bozsó János és Walter Gábor nevét emelte ki Szécsi Gábor, akik bár évtizedekkel később, de szintén öregbítették Kecskemét kulturális jó hírét. Ma is élő művészeti kapcsolat Balanyi Károly zománcművész, a Kecskeméti Képzőművészek Közösségének vezetője is méltatta a nagybányai festőiskola művészeit, de Iványi-Grünwaldék mellett kiemelte a Kecskeméti Művésztelep második nemzedékét, Révész Imrééket is, akik már inkább a népi vonalat képviselték.

Balanyi Károly hozzátette: a ma is élő, alkotó nagybányai művészekkel közel tíz éve újra aktív kapcsolatban állnak a kecskeméti művészek, látogatják egymás eseményeit, és kiállításokat tartanak egymásnál. Végül dr. Szabó Attila ügyvéd, a Wojtyla támogatója szólt.