Szeptember 30-án ünnepeltük a magyar népmese napját. 2005 óta szeptember utolsó napja a magyar népmese napja, ugyanis 1859-ben ezen a napon született Kisbugacon Benedek Elek. Az egykori író, a „nagy mesemondó” ifjúsági könyvsorozatot szerkesztett és tagja volt a Kisfaludy Társaságnak. Az ifjúság számára átiratokat készített Az Ezeregyéjszaka és a Grimm fivérek meséiből, és ezek a kiadások évtizedeken át a legfőbb magyar mesekönyvnek számítottak. A magyar népmese napján országszerte szerveznek felolvasásokat, konferenciákat és vetítéseket.

A Magyar népmesék ötletadója és producere Mikulás Ferenc volt, a vizuális koncepciót Jankovics Marcell alkotta meg.

Fotó: Bús Csaba / archív- felvétel

Szeptemberben Nagyváradon és Margittán (Románia), Túrkevén, Mikepércsen tartottak vetítéseket. A Hungarikumok Napja alkalmából a Magyar Vadászati Múzeumban nyílt kiállítás, a sorozat képeiből Berettyóújfaluban is tárlatot nyitottak, valamint a kecskeméti Neumann János Egyetemen „Mesés kompetenciák” címmel kurzust szerveznek.

A Magyar népmesék rajzfilmsorozaton generációk nőttek fel

A hungarikummá nyilvánított Magyar népmesék rajzfilmsorozat mind a 100 epizódja a kecskeméti rajzfilmstúdióban készült 1976 és 2011 között. A filmsorozat ötletadója és producere Mikulás Ferenc volt, a vizuális koncepciót Jankovics Marcell alkotta meg. A változatosság érdekében számos alkotó vett részt a munkában, a sorozat vezető rendezői Jankovics Marcell mellett Horváth Mária és Nagy Lajos voltak. A Kaláka együttes népdalok felhasználásával teremtette meg a zenei aláfestést. A történetek népi mesemondók és neves színészek hangján szólaltak meg, leginkább Szabó Gyula orgánuma fonódott össze a Magyar népmesékkel – tájékoztatta hírportálunkat a Kecskemétfilm Kft. Mint írják, a sorozat – melyen generációk nőttek fel – nemcsak értéket mentett, de korszerű formában közvetíti a magyar kultúrát hazánkban és külföldön.

2025-ben érkezik a Magyar népmesék folytatása

A 13 új epizód kiválasztását Jankovics Marcell és Mikulás Ferenc kezdték meg, később bekapcsolódott a munkába Tóth Gábor néprajzkutató is. Az időközben sajnálatos módon elhunyt Jankovics Marcell helyére Csákovics Lajos lépett, aki a Toldi sorozatban társrendezőként dolgozott Jankovics Marcell mellett. Csákovics Lajos további forgatókönyvírókat, rendezőket vont be a munkába, így az új sorozatban közreműködik még Bogyó Péter, Király Krisztián és Maticska Zsolt is. A forgatókönyvek mellett elkészültek a hangfelvételek is, számos népszerű színművész vállalta, hogy elmesél egy-egy történetet. A Kecskemétfilm Kft. munkáját a Nemzeti Filmintézet és a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.