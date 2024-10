Az aradi vértanúk kivégzésének 175. évfordulóján különleges rendezvényre várták Kiskőrösön mindazokat, akik többet akartak tudni a korszak hátteréről. Az érdeklődők közel három órán keresztül hallgathatták azokat a történész professzorokat, egyetemi tanárokat, akik elfogadták a kiskőrösiek meghívását. Hősök, vértanúk, áldozatok konferencia a szabadságharc hősei és Petőfi Sándor emlékére címmel tartottak nagyszabású rendezvényt Kiskőrösön. A helyi önkormányzat, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum és a Krámer Alapítvány hívta meg az 1848-49-es korszak legismertebb kutatóit. Köztük volt Csikány Tamás-, Csorba László, Hermann Róbert, Kedves Gyula, Pelyach István, Zakar Péter történész, egyetemi tanárok. A levezető elnök Krámer Iván kiskőrösi magángyűjtő, nyugalmazott alezredes volt. Az előadásokat egy könyvben adják ki, amely a Petőfi Szilveszter ünnepségére jelentetnek meg a szervezők.

Dr. Csikány Tamás hadtörténész, nyugalmazott dandártábornok tart a felvételen előadást

Fotó: Barta Zsolt

A honvédség születése

Az első előadó Kedves Gyula hadtörténész volt, aki a magyar honvédség születésének a kulisszatitkaiba avatta be a hallgatóságot. A császári hadseregben 12 magyar huszárezred és 17 gyalogezred szolgált, de ezek csak harmada volt idehaza. Ezek alkották a professzionális magját a születendő honvédségnek, akik külföldön voltak, azokat pedig a forradalmi kormány igyekezett haza hozatni több-kevesebb sikerrel. Óriási kérdés volt 1849 nyarán és őszén, hogy honnét is lesz olyan tiszti állomány, amely lojális lesz a kormányhoz, mely magyar vagy magyar érzelmű és egyben képzett is. Nagyon sok olyan katona is bekerült a honvédséghez, akik korábban a császári seregben szolgáltak, de leszereltek. A magasan képzettek közé tartozott például Görgei Artúr is, aki később a magyar fővezér lett. Szerepet játszottak a nemzetőr-, a szabadcsapat alakulatok is a fegyveres erők felállításában.

Gyengéd kapcsolat

Csorba László professzor Petőfi Sándor és Giuseppe Cassone olasz költő, műfordító kapcsolatát elemezte. Bár nem ismerték egymást, a szicíliai irodalmár Garibaldi olasz tábornok felszabadító seregében szolgált. A szicíliai Notoban élt, több nyelven fordító költő Magyarországról megkapta Kiskőrös nagy szülöttjének a költeményeit, amelyet olasz nyelvre ültetett át. Egy magyar tanárnővel, Hirsch Margittal levelezett élete utolsó éveiben. A különleges kapcsolat is erősítette a magyarok iránt érzett tiszteletét. (Ma Noto Szicília barokk fővárosa és Kiskőrös testvérvárosa is egyben.)