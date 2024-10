A kékfestő mesterséget illetően Bács-Kiskun szerencsésnek mondhatja magát. Ma hazánkban már csak öt kékfestő műhely működik, és ebből kettő nálunk. A kiállításon a közönség láthatta Tiszakécskéről Kovács Miklós Kossuth-díjas kékfestő mester, és Bácsalmásról Skorutyák János kékfestő munkáit.

Kékfestő mesterség Bács-Kiskun vármegyében című időszaki kiállítás nyílt a Népi Iparművészeti Gyűjteményben

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Megújuló gyűjtemény

A Kecskeméti Katona József Múzeum Népi Iparművészeti Gyűjteményének új időszaki kiállítását a tiszakécskei Fülbemászók citerazenekar műsora nyitotta meg. A rendezvényen részt vett Bán János, Kecskemét egyik újonnan kinevezett alpolgármestere is. A nagy számú közönséget elsőként Szabóné Kocsis Zsuzsanna kurátor, a múzeum munkatársa köszöntötte, majd dr. Rosta Szabolcs a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója szólt a megújuló Népi Iparművészeti Múzeumról.

A múltat ötvözik a jelennel

Dr. Rosta Szabolcs elmondta: céljuk, hogy a múzeum néprajzi értékeit és a jelen kor élő néprajzával ötvözzék. Ennek első és egyben jó példája a most megnyílt tárlat is, hiszen a meglévő muzeális tárgyaik és a még alkotó kékfestő mesterek munkái tökéletes kiegészítői egymásnak, hitelesen mutatják be ennek a régi mesterségnek múltját és jelenét.

Lehet jövője a kékfestő műhelyeknek

A tárlatot szakmailag dr. Méri Edina néprajzos, muzeológus, múzeumpedagógus, a pápai Kékfestő Múzeum szakmai vezetője mutatta be. Felelevenítette a kékfestő mesterség múltját, és szólt a jelenéről, jövőjéről. A kékfestő termékek iránt nő a kereslet, ez is mutatja, hogy él a szakma. Sajnos ma már hazánkban csak öt műhely működik. A szakember azonban bízik benne, hogy van jövője a mesterségnek.

A kékfestő mesterség múltja

Maga a kékfestés a 18. században alakult ki, hazánkban eleinte csak a Dunántúlon, majd a 19. század második felében az Alföldön is. A század végén 409 műhely volt az országban, az 1950-es évekre ez lecsökkent ötvenre, a 2000-es évek elejére tizenegyre. Domonkos Ottó kutatta az 1950-es években a kékfestést. Akkor még Bács-Kiskun vármegyében kékfestő mesterek éltek többek között Tiszakécskén, Kiskunhalason, Hajóson, Kecelen, Kalocsán, Kiskunfélegyházán, Kecskeméten.