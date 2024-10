Thomas Mann a 20. század egyik legkiemelkedőbb szépirodalmai alakja. A német író mély filozófiai és társadalmi kérdéseket boncolgat, összetett regényei, esszéi világhírűvé tették. 1929-ben irodalmi Nobel-díjat kapott, leginkább a családregényének, A Buddenbrook ház című művének köszönhetően, de számos más jelentős művet is írt. Egyik legismertebb novelláját, a Mario és a varázslót mutatta be nemrégiben a kecskeméti Pótszék Társulat.

Ez a mű 1926-ban készült el, de csak 1930-ban publikálta. A történet részben megtörtént eseményeket dolgoz fel, hiszen a német író egy olaszországi nyaraláson tapasztaltakat foglalta írásba. – Abban a korban előtérbe került a fasizmus, amiről ő úgy vélekedett, hogy szemfényvesztés. A közelgő nácizmust a tömegmanipulációval azonosította – ismertette a Mario és a Varázsló megszületésének hátterét a kecskeméti Pótszék Társulat művészeti titkára, Pekár-Bapcsán Botond, hozzátéve, vélhetően csak azért 1930-ban lett publikálva a történet, mert addigra jelentősen megerősödött a nemzetszocialisták támogatottsága Németországban. Thomas Mann Franciaországban, Svájcban és az Egyesült Államokban is élt később.

– Úgy döntöttünk, hogy mindenképpen szeretnénk olyan darabhoz nyúlni, amely középiskolai tananyag. Fontos, hogy a fiatalok színházszerető emberek legyenek. Az iskolai színházi események kedvet csinálnak a majdani felnőtteknek, hogy rendszeresen járjanak színházba – mondta Nyitrai Brigitta, a társulat vezetője.

A kecskeméti gimnáziumok elkapkodták a jegyeket

Az első előadásokon már túl van a társulat, és nemsokára Kecskeméten is színpadra viszik a darabot az amatőr színészek. November 29-én a Ruszt József Stúdiószínházban lesznek a bemutatók, egy nap háromszor is. – A novemberi és a januári előadásokra is hatalmas az érdeklődés. Boldogsággal tölt el bennünket, hogy a kecskeméti gimnáziumok nagyon aktívak, és telt ház előtt mutathatjuk majd be a megyeszékhelyen az előadásokat – mondta Nyitrai Brigitta. – Sajnos az első előadások során azt tapasztaltuk, hogy sok szülő nem ismeri Thomas Mannt. Előfordult, hogy kisgyermekeket hoztak az előadásra. Többen azt hitték gyermek mese-báb előadás lesz. Nagyon fontos a művelődés-szervező kollégák és a tanárok felelőssége e tekintetben. Ez a darab középiskolásoknak szól, őket várjuk a bemutatókra – fűzte hozzá a társulat vezetője.