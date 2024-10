Bán János beszélgetőtársa, dr. Kollarik Tamás kérdésére elmondta, hogy a 2000-es évek elején fogalmazódott meg benne, hogy könyvben idézzen meg olyan kort a magyar történelemből, melyet igazi hősök fémjeleztek, a ma embere pedig erőt meríthet történetükből. Nem azonnal döntött a Hunyadiak és koruk, a 15. század mellett. Szóba jött a honfoglalás időszaka vagy éppen a Rákóczi-szabadságharc korszaka is, azonban úgy vélte, hogy a Hunyadiak kora egy tanulságos időszak, a magyar történelem egy reprezentatív kora. Hunyadi János alakja is regénybe illő, hiszen a semmiből lépett fel a történelem színpadára, és mentette meg a nyugati kereszténységet az oszmán hódítástól.

Bán Mór, a Hunyadi-sorozat szerzője volt a Hírös Agóra KultKaszinó vendége

A Hunyadi-sorozat komoly kutatómunkát igényelt

Bán János hangsúlyozta: ugyan Hunyadi feltűnéséig keveset tudunk életéről, és családjáról is számos elmélet született, e korszak tekintetében csekély mennyiségű forrás állt rendelkezésre a regényhez végzett kutatómunkához. Az tudható, hogy több nemzet is magáénak tekinti, a románok és a szerbek is, de Hunyadi szívvel-lélekkel a magyar nemzetet szolgálta. A szerző beszélt Hunyadi János emelkedésének idejéről, majd a háborúkról, kiemelve a nándorfehérvári diadalt. Nándorfehérvár a Nyugat kapujaként stratégiai jelentőségű volt a Róma elfoglalására törő oszmán sereg feltartóztatása miatt. Mint elmondta, Hunyadinak köszönhetően évtizedekkel később tudták elfoglalni az országot a törökök. Épp annyi idővel később, hogy eljöhetett még egy Mátyás-uralkodás és a magyar reneszánsz. Nélküle a magyar történelem egyik legfényesebb korszaka nem valósulhatott volna meg.

Tizenöt év kellett a tévésorozat megszületéséhez

A televíziós széria keletkezésének körülményeiről is mesélt a szerző. Elmondta, hogy mintegy 15 éves, rögös utat jártak be, mire tévésorozat lett a könyvekből. Robert Lantos magyar származású kanadai producernek küldte el két magyar producer hölgy az első könyvet, melynek első 50 oldala után tudta, hogy filmet kell készíteni belőle. Jelenleg két epizód van kész teljesen, a többin az utómunkák folynak. Bán János elmondta, hogy a sorozat az első mozgóképes alkotás Hunyadi Jánosról. Jelentősége azért is különös, mert a világ is láthatja azt a hősiességet és helytállást, ami a magyarságról mesél.