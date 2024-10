Harsányi Zsuzsanna alkotó a Kecskeméti Szent László Lions Klub tagja is, így hosszú évek óta kiemelten foglalkozik a látássérültekkel, a látás védelmével is. Jól ismeri a kecskeméti vakok és gyengénlátók közösségét is. Az egyesület tagjait örökítette meg egy-egy mindennapi élethelyzetben akvarelljein.

Vakok és gyengénlátók ihlették Harsányi Zsuzsanna festőművész alkotásait

Fotó: Bús Csaba

Mindennapi élethelyzetben festette meg őket

A festmények hűen tükrözik, hogy a vakok és gyengénlátók is ugyanolyan emberek, ugyanúgy főznek, színházba járnak, énekelnek, táncolnak vagy éppen bevásárolnak. Harsányi Zsuzsanna képein boldog emberek láthatók. A festményeket ihlető emberek személyesen is részt vettek a kiállítás megnyitón, köztük Hencz András, a Vakok- és Gyengénlátók Egyesületének kecskeméti vezetője is.

A vakok és gyengénlátók könyvtárlátogatók is

A kiállítást a Katona József Könyvtár kórusa gyönyörű műsor nyitotta meg Virág Barnabás karnagy, a könyvtár igazgatóhelyettesének vezényletével, zongorán kísért Nemes Dóra. Virág Barnabás a könyvtár nevében is köszöntötte a művésznőt. Hozzátette: különös öröm volt számára, amikor a megnyitó előtt megtekintette az alkotásokat, hiszen sok ismerős arcot pillanthatott meg. A vakok és gyengénlátók közül többen vissza-visszajáró könyvtárlátogatók, így ismerik egymást.

A látás védelme

Ezt követően Harsányi Zsuzsanna alkotóművész elmondta: kettős minőségében konferálja fel a műsort, egyrészt mint az alkotó, másrészt mint a Kecskeméti Szent László Lions Klub tagja. Bemutatta a világszerte ismert Lions mozgalmat, melynek egyik fő küldetése a látás védelme. Világszerte 206 országban 46 ezer klubjuk van, 1,5 millió taggal. Ebből 44 klub hazánkban, ezen belül is három Kecskeméten működik. A világ sok-sok országában a látás védelme jegyében rendszeresen végeznek ingyenes szemvizsgálatokat, szemüvegeket adományoznak és szemműtéteket finanszíroznak meg.