Olaszországban is vendégeskedett a halasi csipke

A halasi csipke október elején Olaszországban, a Milánó közelében fekvő Novedrate városában rendezett 32. Nemzetközi Csipkefesztiválra is meghívást kapott, ahol megelevenednek a csipkék Hrivnák Tünde Pro Urbe díjas divattervező ruhakölteményein is – számolt be Szécsiné Rédei Éva, a Halasi Csipkeház igazgatója. Elmondta azt is, hogy az ötnapos nívós rendezvényen a BY ME Miracle divatbemutatón csodálhatta meg a nemzetközi közönség a halasi csipkét. A csipke varrását Löszter-Simon Annamária csipkevarró mutatta majd be az olasz közönségnek.

Novedrate hasonló csipke központ Olaszországban, mint Kiskunhalas Magyarországon, ott fogják össze az olasz csipkekészítőket, akik vert csipkéket készítenek. A májusi kiskunhalasi nemzetközi csipkekiállításon Novedrate polgármestere és az ottani csipkeverők képviselték Olaszországot és most tulajdonképpen egy viszontmeghívásnak tettek eleget a halasi csipkevarrók. – Bízunk benne és erre vannak biztató előjelek, hogy hosszú távú kapcsolat lesz a két csipkeközpont között – emelte ki Szécsiné Rédei Éva, aki elmondta azt is, hogy komoly elismeréssel és csodálattal voltak az olaszországi vendéglátók a halasi csipke iránt.