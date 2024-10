A tájékoztatásban felidézték, hogy szeptemberben indult el az Európai Zenekari Akadémia (European Orchestra Academy, EOA) első tanéve 16 tehetséges fiatal muzsikussal, akik 12 országból érkeztek. Az intézményt Fischer Iván ösztönzésére júniusban alapította a Budapesti Fesztiválzenekar és az Európai Unió Ifjúsági Zenekara (EUYO).

Kecskeméten mutatkoznak be az Európai Zenekari Akadémia növendékei

Fotó: Shutterstock

– A karmester terve szerint az EOA-nak olyan akadémiaként kell működnie, amely a jövő vezető zenekari személyiségeit nemcsak a nagyzenekari játékban és kamarazenében képzi, hanem a társadalmi felelősségben is a közösségek iránt, amelyeket szolgálnak – írták a közleményben.

Az akadémia hallgatói a képzési ciklus egy-két éves időszakában több EU-tagállamba is elutaznak, hogy kamarakoncerteket adjanak iskolákban, kórházakban, időseket gondozó otthonokban. Ezáltal olyanok számára is elérhetővé teszik a zenét, akik nem jutnak el a koncerttermekbe.

Kecskeméten indul el a sorozat

A sorozat Magyarországon, Kecskeméten indul, az akadémia növendékei a Budapesti Fesztiválzenekar néhány zenészével kiegészülve november 5. és 8. között a hírös városban adják első, ingyenes közösségi koncertjeiket.

Rövid kamarahangversenyeikkel felkeresik a város oktatási és kulturális intézményeit, egyebek mellett a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát, valamint a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrum Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztő Iskolája és Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskoláját, de fellépnek a Katona József Könyvtárban is.

Beteg és idős emberekhez is elviszik a muzsika örömét a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban és az időseket gondozó Margaréta Otthonban. Továbbá koncertet adnak a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában, a Four Points by Sheraton Kecskemét hotelben és a Café Plázsban is – olvasható a közleményben.

Az ingyenes minikoncertek programja szélesen merít a zenetörténetből Corellitől Mozarton és Schuberten át Brucknerig, Pucciniig és Bartókig.

Az EOA akadémistáinak néhány kecskeméti fellépése nyilvános lesz: az érdeklődők november 5-én 10 óra 30 perctől a Kálvin téri főpostán és ugyanekkor a vármegyei kórház aulájában, november 6-án délben a Cifrapalotában, november 8-án 13 órától a Café Plázsban hallgathatják meg őket.