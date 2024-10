Látványvilága különleges

A darab szövegén Gimesi Dóra dramaturggal dolgozott együtt a rendező, míg a tér, a jelmezek és a bábok Hoffer Károly munkája. A látványvilágban fontos szerepet játszik a karton, amiből a dobozok is készülnek az előadásban. A falut, ezt az idilli, nyugalmas békés helyszínt is papírból hozták létre, de papírból készültek a bunraku bábok fejei is.

Az előadást élő zene kíséri. Monori András zeneszerzővel egy olyan dramatikus zenei aláfestést képzeltek el, amiben a papír szakadása, a kartonok ritmikus ütése, dobként való használata is ráerősít ennek a papírmasé világnak a szépségére, rémségére, törékenységére.

A Ciróka Bábszínház csapata

A darabban játszik: Lendváczky Zoltán, Fülöp József, Krucsó Júlia Rita, Horgas Ráhel, Szekeres Máté, Keller-Dénes Emőke. Zenészek: Kuzsella Ákos, Révész Tamás.

A bemutatót követően a Ciróka felnőtt sorozatának keretében láthatják a produkciót a nézők, október 19-én 18 órakor, ezt követően pedig középiskolás diákok részére játsszák december közepéig.

A darabot a Proscenium Szerzői Ügynökség közvetítésével, Örkény István örököseinek engedélyével mutatják be.