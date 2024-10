Számos helyi lakos segített Borota múltja bemutatásában

A helytörténeti kiállítás megálmodója és megvalósítója mellett a tárlat létrehozásához az önkormányzat is segítséget nyújtott. A helytörténeti kiállításhoz, valamint a gyűjtőmunkához számos borotai lakos és borotai származású személy hozzájárult, ajánlottak fel otthon gondosan őrzött tárgyakat, használati eszközöket. A tárlatot a látogatóknak Kothencz Kelemen néprajzkutató mutatta be részletesen is, a tárlat látogató előtt azonban még a helyi óvodások adtak műsort.