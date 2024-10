Új műfajban is bizonyítottak

A bolyais színjátszók legújabb darabja A kör életében is fontos állomás volt, hiszen most először vittek színre egy rockmusicalt. A darab rendezője most is Répási Angéla tanárnő volt. A musical szövegkönyvét egy salgótarjáni barátja és lánya, Hoffmann Pál és Hoffmann Liza írták. Munkáját segítette még Darányi Attila, a Fantasy Dance Company vezető koreográfusa, Gór-Hainfart Márta énektanár, Miklós Zoltán, aki a hang-és videóanyagokért volt felelős, valamint több diák. Egyrészt Matuska Villő, aki kislány kora óta versenyszerűen táncol. Több diáklánnyal – Lupocz Rezivel, Nagy Alexandrával és Szabó Leonával – közösen dolgozták ki a táncos részek koreográfiáját. Mind a négy lány más-más stílusban táncol, de egyikük sem a rock műfajban. Ennél a darabnál összeadhatták tapasztalataikat, a tanárnő koordiánálása mellett.