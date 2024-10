Több előadása a fiatalokat szólítja meg

– Van egy pár olyan előadásom is, ami a fiatalokat is szokta érdekelni. Itt, ebben a könyvtárban is pár évvel ezelőtt elhangzott egy olyan előadásom, amelyen fiatalok, gimnazisták is voltak, a címe: Vámpírok, vérfarkasok és egyéb állatfajták., az alcíme: Válogatás az emberiség ősi legendáiból. Az előadás úgy készült, hogy egy könyvtáros kolléga azt kérte tőlem, hogy állítsak össze egy előadást a vörös pöttyös és arany pöttyös könyvek alapján – amit a fiatalok is nagyon szívesen olvasnak –, hogy becsábítsuk a diákokat és a fiatalokat is a könyvtárba – mondta az előadó.