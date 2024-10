Az alkotó öt éve vonult nyugdíjba, és attól kezdve több időt fordított arra, hogy fessen. Benedeczki Tamás, a város közelmúltban megválasztott polgármestere felidézte az óvodapedagógus életútját, akit gyermekkora óta érdekelt a rajzolás. Árvai Andrásné Editnek rajztanára, B. Boros Ilona neves iparművész segítette az általános iskolában a tehetsége kibontakoztatását. Az amatőr festő középiskolai tanulmányát Kalocsán végezte, az évek során autodidakta módon fejlesztette szakmai tudását.

Amatőr festőként bontakoztatta ki tehetségét az egykori keceli óvodapedagógus

Fotó: Barta Zsolt

A realista képalkotást helyezte előtérbe, az élet, az emberi kapcsolatok, a természet szépségeit örökíti meg a képeken. Az interneten nemzetközi csoportokban kapott elismeréseket. 2020-ban a Hatvani Galériában megrendezett XXIV. Magyar Tájak Országos Biennálén kiállították a Kecel Liget című képe. Ugyanakkor az Aranyecset Művészeti Együttműködés és a Zalai Borút egyesület összefogásával meghirdetett Művészeti Szüret képzőművészeti pályázaton is szerepelt képe.

Az E-book Könyvház két évben is elfogadta a pályázatát, amelyre az Impressziók és a Kép a falon, könyv az asztalon című alkotásait is befogadta. Alkotói délelőttöt is tartott Kiskőrösön az ottani Baptista Filadelfia Otthonban, ahol idős emberekkel készítettek képeket a kiállító irányításával. Árvai Andrásné Edit azóta is festeget, és unokáját Zsókát is tanítja festeni. A kislány képeit is kiállították szombaton a keceli tárlaton – mondta a polgármester.

Antóni Györgyné átvéve a szót a város elöljárójától méltatta a volt kolléganőjének alkotói munkásságát. Ahogy fogalmazott, a művészeti gondolkodása átfogta pedagógusi munkáját.