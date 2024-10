A miniszter helyettes elmondta, Alisher Navoi szobrai ma már olyan városokban is megtalálhatók mint Tokió, Shanghai, Washington, Moszkva, Minszk, Asztana, Baku, Dushanbe, Osh, Ashgabat. Büszkeséggel tölti el, hogy most már Lakiteleken is van méltó emléke. Ez is egy újabb bizonyítéka Üzbegisztán és Magyarország közötti növekvő és erősödő baráti kapcsolatoknak.

A szoboravatót üzbég vendégművészek, Agócs Gergely etnográfus, népzenekutató és a Dudorások citerazenekar műsora tette még ünnepélyesebbé.

A szoboravatót követően nyitották meg a Street view along the Silk Road – Ujvári Sándor fényképei Üzbegisztánból című kiállítást, amelyről hamarosan egy külön cikkben számolunk be.