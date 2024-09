Három különleges tárgy a kiállításon

Az igazgató három kiállított tárgyra is felhívta a figyelmet. Az elsőt, egy faragott prést 33 éve gyűjtötte be Drágszélről. Különlegessége abban rejlik, hogy a kalocsai fafaragó hagyományoknak ez az egyetlen megmaradt példánya. Ráadásul még az is rajta van, hogy 1891-ben ki faragta. Romsics Imre nagyon különlegesnek nevezte a préssel szemben látható két gipsz féldomborművet. Amint aláhúzta, a kalocsai szállásokon nem ismerünk több ilyen maradványt, ahol parasztházra ilyen műalkotás került volna. A homlokzat ritkaságszámba menő díszét fényképen Bárth János, a múzeum korábbi igazgatója örökítette meg. Romsics Imre felhívta a figyelmet, hogy a tárgyak melletti leírásokból nem csak az adott tárgyra, hanem a gyűjtés körülményeire vonatkozóan is érdekes információkhoz juthatnak a látogatók. A következő kiemelt tárgy a tárlat közepe táján látható lapos oszloptalp volt. Erről szólva az hangzott el, hogy Kalocsa városnak ez az egyetlen reneszánsz emléke, ilyen nincs több, habár a mostani, a főszékesegyház körül zajló ásatások eredményeit nem ismerik. Erre a „gyönyörűségre” egy rózsabokor ültetése közben találtak rá, szépségét és művészeti értékét az oszloptalpat körbe ölelő faragott gyöngysor adja.