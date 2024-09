Az összejövetelen Füves Béla művésztanár köszöntötte az érdeklődőket, majd ezt követően Tettinger Blanka (12. B) prózával, Kanalas Virág (12. A) pedig énekkel színesítette a rendezvényt.

Dr. Szabóki Sarolta szemész szakorvos művei láthatóak a bácsalmási gimnáziumban

Fotó: Juhász Jenő

Márai András iskolaigazgató megnyitójában elmondta, hogy Hunyadi Galéria néven folytatódik a jubileumi évben megkezdődött képzőművészeti kiállítás-sorozat. Most már ugyan nem havonta, de jó néhány alkalommal szeretnének bemutatni egy-egy új alkotót. Nem feltétel a Hunyadihoz való kötődés, ugyan is azt szeretnék, hogy az intézményük az oktatás és nevelés mellett egyéb (festészet, zene, színpadi szereplés, stb.) értékeket is közvetítsen a település és az érdeklődők felé. Hozzátette, hogy az iskolai szünetekben művésztelepek létrehozását is tervezik.

Dr. Szabóki Sarolta hozzászólásában arról tájékoztatta a diákokat, hogy a nagyon fontos és felelősségteljes munka mellett egy kis kikapcsolódásra is szükség van, és ez mindenkinél mást jelent, de ha az örömet okoz, akkor ki kell mellette tartani.

Az alkotó még általános iskolás korábban ismerkedett meg a művészettel. Ebből következett, hogy képeit már hetedikesként és nyolcadikosként is bemutathatták a kalocsai Városi Kiállítótermében. A gimnáziumi évek alatt gyakran vett részt különböző tárlatlátogatásokon. Ezeknek a szép és jó emlékeknek köszönhetően fogott hozzá a kétkezi alkotáshoz, ami a napi teendők után ő neki a kikapcsolódást jelenti. Munkája során többféle technikát alkalmaz, de legjobban az olajfestészetet kedveli. Úgy véli, hogy a rajzolás és a művészeti alkotás segíti az orvosi munkáját is.

A 24 képből álló Foltok és Fények című kiállítás az oktatási intézmény nyitvatartási idejében tekinthető meg.