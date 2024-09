A színművésznő szerint hangsúlyos a darab igényes rendezői eszközökkel megteremtett humora, amin úgy kacagunk, hogy közben belefacsarodik szívünk. Bori Réka hozzátette, hogy minden nehézség mellett a próbafolyamat során mindvégig érezhető volt, hogy biztos lábakon áll a darab.

A szöveg komoly kihívást jelent

Koltai-Nagy Balázs bújt az időnként csetlő-botló Csacsinszky Pali bőrébe. A színművész nehéz karakterépítésről számolt be, mert nehezen érzett rá a komplex személyiségű Pali arányaira. Azonban a próbafolyamat vége felé rátalált arra, hogy miként ragadja meg a szerep lényegét. A férfi főszereplő arról is beszélt, hogy gördülékeny volt a próba partnerével, akivel az életben is egy párt alkotnak, azonban arra mindketten ügyelnek, hogy a színház küszöbét átlépve civil életüket a fogasra akasztják. Koltai-Nagy Balázs a darab egyik fontos tanulságaként fogalmazta meg, hogy nem érdemes az elérhetetlen személy után epekedni, aki ráadásul nem is érdemes a szerelmünkre, amikor az élet odanyújtja azt a valakit, aki minden szempontból megfelel valódi vágyainknak, amiket esetleg még nem is ismerünk.