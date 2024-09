Az elmúlt években a magyar nóta kedvelői már több alkalommal részt vehettek a Kecskeméti Nótások Baráti Köre jóvoltából székely-magyar nótás rendezvényeken. A most szombati Hagyományőrző Székely–Magyar Nótanap az eddigiektől eltér, hiszen nemcsak a nóta kap főszerepet, hanem a székely ételek is.

A képen Kovács János aranykoszorús nótaénekes, főszervező, a Kecskeméti Nótások Baráti Körének elnöke

Fotó: Bús Csaba

Délelőtt főznek és nótáznak

A nagyszabású rendezvénynek az egykori nevén Hírös Lovarda ad helyet, mely ma már a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Nemzeti Lovaskultúra Oktatási és Képzési Központja. A program 8 órakor veszi kezdetét. Délelőtt a sátraknál zajlik majd a sütés, főzés a székely és hazai konyha ízei szerint. Közben közös nótázás lesz a sátraknál harmonika kísérettel az Erdélyből érkező Orbán Csaba közreműködésével.

Nótaműsor rangos fellépőkkel

Ebéd után 14 órakor kezdődik a nótaműsor cigányzenei kísérettel, Horváth Zoltán prímással és zenekarával A műsorban fellépő énekesek között természetesen ezúttal is ott lesz Kovács János aranykoszorús, Dankó Pista Életműdíjjal kitüntetett magyar nóta énekes, a Kecskeméti Nótások Baráti Kör elnöke és Ország Ilona szervező, műsorvezető, a rendezvény háziasszonya. Fellép még: Tolnai Magdolna, Fekete Zoltán, Balázs Anikó, Regián Melinda-Dobos Zsolt, Balázs Lajos, S. Nagy Marika, Mészáros T. Piroska, Suba Sári és Turu Gyula.

A gasztronómia is szerepet kap

A rendezvény kapcsán Kovács János nótaénekes elmondta: nagyon készülnek székely barátaikkal közösen. A hangulatos műsort a finom ételekkel ötvözik. A program nyitott. Kérhető ebéddel együtt a részvétel, illetve csak a műsorra. A magyar gasztronómiai vonalat a birkapörkölt és a gulyásleves képviseli.

Erdélyben is többször fellép

Az ismert aranykoszorús nótaénekes továbbá elmesélte, hogy továbbra is jól működik a Kecskeméti Nótások Baráti Köre, a nyáron is rendszeresen próbáltak. Idén több fellépésük volt. Állandó a kapcsolat a gyáli nótaklubbal, Kovács János rendszeresen fellép a műsoraikban. Kecskeméten is többször láthatta a nótaszerető közönség a csapatot, elsősorban városrészi rendezvényeken. Ezen kívül énekeltek Uszódon is. Kovács János Erdélyben is számos alkalommal énekelt az elmúlt egy évben, és most őszre is vannak meghívásai. Az elmúlt időszakból kiemelkedik a nagyváradi rendezvény, mely csodálatos emlékként él a nótaénekes emlékében. Hozzátette: Erdélyben óriási tisztelet és szeretet övezi a magyar nótát, nemcsak az idősek körében. Szívet melengető ilyen közönség előtt énekelni. Nagyon boldog, hogy ez számára már sokszor megadatott. Bízik benne, hogy most szombaton a kecskeméti és környékbeli közönség is ugyanilyen szeretettel fogadja majd a rendezvényt, és együtt ünnepelnek.