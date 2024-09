A főorvos kiemelte: az összes demencia 45 százaléka megelőzhető vagy késleltethető lenne. Ezek közül vannak már olyanok, amelyek a korai életkorra vonatkoznak, minél iskolázottabb valaki, minél inkább karbantartja a gondolkodását, memóriáját, annál inkább esélyt ad magának arra, hogy ez a betegség ne következzen be. A középkorú életévekben is számos faktor van, amely ha kiiktatható, akkor csökkenti a demencia kockázatát. Ilyen például a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a dohányzás, az erőteljes alkoholfogyasztás, a magas koleszterinszint, az elhízás, tehát ezek az életmóddal jelentősen összefüggő tényezők. Az időskori faktorok közé tartozik a látásvesztés, a fokozott izoláció, illetve a légszennyezésnek való kitettség is az időskori rizikófaktorok közé tartozik.