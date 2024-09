Molière 1662-ben, negyvenévesen vett feleségül egy fiatal színésznőt, aki igen népszerű volt a férfiak társaságában, ez pedig pokollá tette férje életét. Az író az 1668-ban bemutatott művében saját féltékenységét próbálta meg derűsen bemutatni. Dely Géza, a Rábl Színpad és Zenei Közösség vezetője fontosnak tartja, hogy ismét egy professzionális rendezővel dolgozhatnak együtt. Perényi Balázs, a Pesti Magyar Színiakadémia oktatója, drámatanár, rendezővel működik együtt a Rábl társulattal.

Molière vígjátékát októberben láthatja a közönség a Rábl társulat előadásában

Fotó: Rábl Színpad és Zenei Közösség

– Két érdekessége van a darabnak, egyrészt Molière, valamint a figurák, amik rendkívüli életbölcsességet hordoznak magukban, és próbáljuk ezeket az elemeket is kisarkítani. Perényi Balázst korábban egy színházi fesztiválon ismertem meg, nagyon tetszett az egyik darabja. A korábbi években két alkalommal is Bajára hívtam Balázst színházi tréningre a csapathoz, továbbképzést tartott a tagoknak. Most pedig tovább léptünk. Így, hogy most már megismerte a csapat nagy részét, ismeri mindenkinek az erősségeit, karaktereit, ő rendezi a darabot. Fontos, hogy ismét dolgozik nálunk egy professzionális rendező. Próbálunk tanulni, amellett, hogy létrejön egy bemutatható darab. Arra törekedtünk, hogy közönségbarát darabot válasszunk, egy könnyebb művet. Ugyanakkor modern köntösben és felfogásban készült darabról van szó – mondta Dely Géza.

Molière vígjátékát a Belvárosi közösségi házban tekintheti meg a közönség októberben.

Az őszi évad második darabja egy magyar szerző, Békés Pál, akinek korábban egy vígjátékát nagy sikerrel mutatta be a társulat. Most egy mesejátékot tűztek műsorra. A darab címe: A Félőlény.

– Békés Pál meséje bátorságra és őszinteségre tanít. A mese egyebek mellett arról szól, hogy inkább nevezzük meg a rosszat, mert csak így lehet vele szembeszállni. A gyerekeknek egy jó téma, de a felnőtteknek is ajánlom a mesejátékot. Először egy színházi fesztiválon láttam a kassai színi csoport előadásában, és nagyon megtetszett. Terveink szerint december elején, mikulás környékén mutatjuk be a városi színházteremben. A rendezést jómagam vállaltam. Egy barátságos színpadi játékra számíthat a közönség – tette hozzá Dely Géza.