– Egy vidéki amatőr színjátszó társulat kísérel meg bemutatni egy klasszikus angol krimit, ám a darabot Murphy szelleme lengi be, és minden mozzanata igazolja az ő törvényét: ami elromolhat, el is romlik. A Ma este megbukunk a darabbeli társulat szenvedéstörténetét mutatja be, láthatóvá téve a publikum számára, milyen is az, amikor egy bemutató teljesen szétesik. A darab London legsikeresebb komédiája, amit az eredeti koncepció szerint vittek színre a Kecskeméti Nemzeti Színházban – mondta el Cseke Péter rendező.

Ma este megbukunk: szenzációs vígjátékkal indítja új évadát a Kecskeméti Nemzeti Színház

Fotó: Bús Csaba

Henry Lewis, Jonathan Sayer és Henry Shields darabja 2012-ben íródott, és átütő sikert aratott Londonban, majd a világ számos országában játszották, köztük a New York-i Broadway-en is. Hazánkban először a Centrál Színház tűzte műsorra, majd a Nyíregyházi Színház játszotta, és ezeket követi a kecskeméti premier. Cseke Péter elmondta, hogy hosszú egyeztetés előzte meg a jogok megszerzését, és a jogtulajdonos nagyban meghatározta azt, milyen koncepcióban viheti színre a komédiát a Kecskeméti Nemzeti Színház. Mint fogalmazott, még a főszereplő zoknijának mintázatát is jóvá kellett hagyniuk, vagy éppen a darab alatt és a szünetben játszott zenéket is a jogtulajdonos elvárásai szerint válogatták.

A Ma este megbukunk tele van helyzetkomikumokkal

A rendező elmondta, hogy a darab tele van olyan helyzetkomikummal, mint amilyen például a ledőlő díszletelemek, ami rendkívüli pontosságot és koncentrációt igényel a színészektől, nem beszélve a komédia helyenként viharos tempójáról, melyet szintén nagy kihívás precízen kezelni, s erre külön ügyelni kellett a próbafolyamat során. Vígjátékról lévén szó, az sem könnyíti meg a munkát, hogy a próbaidőszakban a nézők reakcióit mint visszacsatolást, nélkülözni kényszerülnek, ami nagy kihívás egy komédia esetében.

Cseke Péter hangsúlyozta, hogy a vígjáték nem az amatőr színtársulatokon való élcelődésről szól, hiszen a darabbeli színészek jók, de választásaik mindig rosszak, melyek összeadódva szükségszerűen vezetnek az összeomlás felé.

A rendező szerint a vígjáték egyben himnusz is a színházban dolgozóknak, hiszen ebből látszik majd igazán, hogy milyen sok dologra kell figyelni egy előadás során.