– Mióta az eszemet tudom horgolok. Arra nem igazán emlékszem, hogy ki tanított meg erre, hiszen édesanyám és keresztanyám is szépen kézimunkázott. Tizenhárom évesen már kendőket sapkákat készítettem magamnak, barátnőimnek. Középiskolás koromban divat volt a horgolt nyakkendő amiből a baráti köröm valamennyi tagjának jutott egy-egy. Később gyermekeimnek, unokáimnak varrtam, kötöttem ruhákat, majd később horgoltam terítőket, karácsonyfadíszeket, amigurumi figurákat – mondta el hírportálunk érdeklődésére Pápai Ferencné.

A kézimunka révén olyan tárgyakat hozhatunk létre, amelyekre büszkék lehetünk – vallja Pápai Ferencné

Fotó: Gulyás Sándor

Pápai Ferencné életében mindig megnyugvást, kellemes időtöltést jelentett a kézimunkázás, ami egyben lehetőséget ad a kreativitás kibontakoztatására és az önkifejezésre egyaránt.

– A kézimunka időt és gyakorlatot igényel, ám erre mindig tudok időt szakítani. Egy-egy darab elkészítése, a nehézségi foktól függ. Átlagosan öt-hat órát vesz igénybe egy terítő, karácsonyfadísz, vagy egy figura meghorgolása. Van olyan terítőm is aminek elkészítése 150 órát vett igénybe. Akad közöttük olyan is, ami a „soha többet” kategóriába esik. A technika elsajátítása nagyon könnyű, ám a gyakorlat teszi a mestert. Általában mintáról horgolok, de ma már eljutottam odáig, hogy kép alapján is el tudom készíteni a kiszemelt darabot. Valamennyi alkotást a saját gyermekemnek tekintem. Nem pénzért dolgozom, zömében családtagjaimnak, barátaimnak adom, vagy elajándékozom munkáimat – fogalmazott a szentkirályi kézműves.

Pápai Ferencné tíz évvel ezelőtt lépett a nagyközönség elé alkotásaival a szentkirályi falunapon. A legbüszkébb arra, hogy két alkalommal a kiskunhalasi csipkefesztiválon bemutathatta alkotásait.