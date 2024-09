A szervezők célja az volt a rendezvénnyel, hogy felelevenítsék a kiskunhalasi Sáfrik szélmalom történetét, felhívják a figyelmet az 1966-ban országosan védett műemlékké nyilvánított közkincsre. A program háziasszonya Szőnyi Vas Lívia megköszönte a segítőknek és a támogatóknak a segítséget. A különböző hagyományőrző zenés, táncos műsorokkal megtöltött eseményt Végső István, a Pásztortűz Egyesület elnöke nyitotta meg.

A jánoshalmi Pöndölösök Citerazenekar.

Fotó: Pozsgai Ákos

Fellépett a Kiskunhalasi Népdalkör, a Pusztai Förgeteg Népi Együttes Kiskunfélegyházáról, a Kisszállási Népdalkör, a jánoshalmi Pöndölösök Citerazenekar.

A műsort színvonalas irodalmi betétek tették még érdekesebbé, Molnár Erzsébet, Monda Margit és Németh Kornélia a Gózon István Irodalmi Kör tagjai a régi halasi parasztverselők hagyományait felidézve verseket, prózát és saját költeményeket adtak elő. A József Attila Irodalmi Kör tagjai is szép költeményekkel készültek.

A Kárpát-medence különböző tájegységek magyar néptáncait mutatták be a fellépő táncosok, a Vadvirág tánccsoport Mélykútról, Juhász Eszter és tanítványai, valamint a kiskunfélegyházi F. Juhász Zoltán.

Az országosan is ismert Kegye János pánsíp előadóművész magyar és világslágerekkel szórakoztatta a közönséget. A Krúdy Életmű-díjas zenésznek eddig harminckét albuma jelent meg. A halasi 5NonBonds klasszikus rock zenéjével csapott a húrok közé.

A Csipkeház aulájában a Szabó Árpád népviselet-készítő, pliszírozott ruháit mutatta be, valamint kézműveskedhettek a gyerekek.

Kiállítottak egy tanyamakettet is, amely a régi önellátó parasztgazdaságok „életébe” adott betekintést. A rendezvény ideje alatt ingyen látogatható volt a csipkemúzeum is, amit a látogatók és vendégségbe érkező fellépők közül is sokan megcsodáltak.